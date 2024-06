ONZ oskarża Izrael o „eksterminacje” w Strefie Gazy. Druzgocący raport komisji

Powołana przez istniejącą przy ONZ Radę Praw Człowieka komisja śledcza opublikowała dwa raporty. Pierwszy dotyczy działań Hamasu podczas ataku na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku. Komisja stwierdziła, że Hamas dopuścił się licznych zbrodni wojennych, torturował i mordował cywili, bezcześcił zwłoki. Bojownicy uprowadzili również 252 osoby.

Drugi raport dotyczy późniejszych działań Izraela w Strefie Gazy. Komisja podkreśliła, że Izrael prowadzi wojnę w sposób niehumanitarny, dopuszczając się zbrodni przeciw ludzkości. W raporcie wymieniono między innymi "eksterminacje, morderstwa, prześladowania ze względu na płeć palestyńskich mężczyzn i chłopców, przymusowe przesiedlenia ludności, tortury oraz nieludzkie i okrutne traktowanie".

Raport ONZ uderza w Izrael

Z ustaleń komisji wynika również, że izraelscy żołnierze dopuszczali się przemocy seksualnej. "Zarówno mężczyźni, jak i kobiety byli poddawani takiej przemocy seksualnej, ale mężczyźni i chłopcy byli celem w szczególny sposób" – stwierdzono w raporcie.

W pracach nad raportami nie brali udziału ani przedstawiciele Hamasu, ani Izraela. Co więcej, Tel Awiw oskarża ONZ o brak neutralności i faworyzowanie Palestyńczyków, natomiast komisja śledcza alarmowała, że Izraelczycy utrudniają im pracę. Jak zauważa Onet, raport nie pociąga za sobą skutków prawnych, jednak może odegrać rolę podczas dochodzeń przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy?

We wtorek Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. "Za" głosowało 14 z 15 członków rady. Wstrzymała się Rosja. – Wszyscy czekamy, by Hamas zgodził się na porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Z każdym mijającym dniem niepotrzebne cierpienie jest przedłużane. Walki mogłyby zakończyć się dzisiaj, gdyby Hamas się na to zgodził – powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

Czytaj też:

Tysiące Izraelczyków wyszło na ulice. Domagali się porozumienia ws. GazyCzytaj też:

Benjamin Netanjahu komentuje nalot na Rafah: To tragiczny wypadek