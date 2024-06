Kim Dzong Un patrzył, jak Władimir Putin odlatuje. „Nie mogli przestać”

Putin po raz pierwszy od 2000 roku, a więc od blisko 24 lat, odwiedził Koreę Północną. W podróż z Moskwy do Pjongjangu prezydent Rosji wyruszył na zaproszenie dyktatora Kim Dzong Una. Samolot wylądował w stolicy totalitarnego państwa 18 czerwca.

W trakcie wizyty doszło do kilku wymownych sytuacji, które nie umknęły internautom i mediom. Drwinom nie było końca.

„Biba i boba”

19 czerwca sieć obiegł film, gdy obaj przywódcy szli w kierunku podstawionej czarnej limuzyny. Północnokoreański dyktator zaprosił Putina do luksusowego pojazdu, jednak ten nie chciał wsiąść – zamiast tego zaproponował, by to Kim pierwszy zajął w nim miejsce. Obaj stali tak krótką chwilę, otwartą dłonią wskazując na pojazd. Prezydent Rosji w końcu ustąpił i usiadł po prawej stronie, na co dyktator zareagował uśmiechem. Szybkim krokiem ruszył w kierunku drzwi po drugiej stronie, by siąść obok Putina.

„Biba i Boba nie mogli zdecydować się, kto pierwszy wsiądzie do samochodu. W efekcie Kim Dzong Un i tak udowodnił Putinowi, że jest prawdziwym pochlebcą” – komentowali złośliwie sytuację dziennikarze niezależnej, białoruskiej telewizji Nexta TV. Nawiązali w ten sposób do popularnego serialu animowanego, którego bohaterami są dwaj studenci – miejski kujon i prowincjonalny mieszkaniec Ukrainy. „Biba i boba” zaistniało w sieci jako mem, a przywołanie bohaterów w kontekście sytuacji zaprezentowanej na filmie ma ośmieszyć polityków – jednego „głupszego” od drugiego.

„Nie mogli przestać do siebie machać”

Inna nadająca się do drwin sytuacja dotyczy momentu, gdy Putin przygotowywał się, by opuścić Pjongjang. W tym celu wszedł na pokład samolotu rządowego, a następnie zajął miejsce przy oknie. Przywódca Korei Północnej, który pozostał na pasie startowym, dłuższy czas machał do Putina. Ten odwdzięczył się tym samym, spoglądając na dyktatora przez okno.

Nagranie z tej chwili umieścił na platformie X Anton Heraszczenko. „Putin i Kim nie mogli przestać do siebie machać, gdy [prezydent Rosji] wyjeżdżał do Wietnamu” – skomentował z dozą ironii były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy.

