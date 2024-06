NASA opublikowała zdjęcie „kosmicznego ziemniaka”. Jest o wiele ciekawszy, niż sądzono

Dzięki kamerze High Resolution Imaging Science Experiment, która znajduje się na pokładzie sondy kosmicznej Mars Reconnaissance Orbiter – amerykańskiej agencji kosmicznej – udało się dostrzec szczegóły na Fobosie, który jest jednym z księżyców Marsa (drugi nazwano Deimos). Zmierza on bardzo powoli do tego, by w przyszłości zderzyć się z Czerwoną Planetą.

Za 50 mln Fobos może rozbić się na powierzchni Marsa

Satelita jest 157 razy mniejszy od księżyca, który krąży wokół Ziemi. Według ekspertów oba księżyce – Fobos i Deimos – kiedyś były wędrującymi skałami, które zostały przechwycone i weszły na orbitę Marsa, co stało się za przyczyną pola grawitacyjnego. Fobos w przeszłości był prawdopodobnie kometą w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem.

Zdaniem badaczy orbity księżyców nie są wystarczająco stabilne, przez co za jakiś czas – prawdopodobnie za dziesiątki milionów lat – Deimos znajdzie się w przestrzeni kosmicznej, a Fobos rozpadnie się na pierścień i będzie krążył wokół Marsa, albo zderzy się z powierzchnią planety, którą pokrywają tlenki żelaza (skąd jej charakterystyczny kolor).

Naukowcy mają więc bardzo dużo czasu, by badać satelitę, której obserwowanie może dostarczyć wielu cennych informacji o historii Układu Słonecznego, o zachowaniu księżyców i asteroid, a także może pomóc opracować techniki lądowania na niewielkich ciałach niebieskich.

Wymiary „kosmicznego ziemniaka”. Jest 6,4 razy mniejszy od księżyca

NASA przytacza wymiary Fobosa, które wynoszą 27 na 22 na 18 kilometrów. Księżyc ten ma nierówny kształt, ponieważ jego grawitacja nie jest wystarczająco silna, by przyciągnąć go do Marsa. Co 100 lat zbliża się do Czerwonej Planety w tempie około 1,8 metra. Astronomowie wskazują, że jeśli miałby się zderzyć z jej powierzchnią, wówczas stałoby się to za ok. 50 milionów lat.

NASA podaje, że „kosmiczny ziemniak” jest brązowo-czerwony i ma wiele kraterów różnej wielkości na powierzchni. Po jego prawej stronie znajduje się krater Stickney, który jest rozległy, a obok niego – widoczna biała plama.

