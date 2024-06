Wybory we Francji. Opublikowano wyniki exit poll

Zaprezentowane wyniki opublikowane zostały przez Ifop (Institut français d'opinion publique). Sondaż przeprowadzono na zlecenie francuskiej sieci telewizyjnej TF1. Według pracowni Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen (RN) zwyciężyło wybory w 2024 roku, otrzymując 34 proc. głosów. Dalej uplasował się lewicowy Nowy Front Ludowy (NFP) – z wynikiem 28,1 proc. Trzecie miejsce należy zaś do centrum, czyli Odrodzenia Emmanuela Macrona – które zamyka podium z wynikiem 20,3 proc. głosów. Na samym końcu znaleźli się natomiast prawicowi Republikanie (LR) – z wynikiem 10,2 proc.

Rekordowa frekwencja. W 2022 roku była niższa o blisko 20 proc.

Frekwencja podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych była wyjątkowo wysoka – blisko 60 proc. wyborców udało się do urn (stan na godzinę 17). Warto przypomnieć, że o tej samej porze w 2022 roku informowano, że lokale wyborcze odwiedziło znacznie mniej osób – 39,42 proc.

Kilka dni temu Ifop wskazywał, że ogólna frekwencja, wyniesie 67 proc. Pracownia przeprowadziła też badanie na zlecenie francuskiego dziennika „Le Figaro”, stacji LCI i Sud Radia, wskazując na zwycięstwo RN. Szacowano, że ugrupowanie Le Pen otrzyma 36,5 proc. głosów, natomiast NFP – 29 proc. Na końcu według agencji znaleźć miało się Odrodzenie – z wynikiem 20,5 proc.

Rozkład mandatów? W Zgromadzeniu Narodowym zasiada 577 francuskich polityków

Jak podaje France 24, według instytutu Ipsos Talan skrajna prawica – Zjednoczenie Narodowe Le Pen – zdobędzie od 230 do 280 mandatów w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym (Assemblée nationale). Jeśli chodzi o lewicę – Nowy Front Ludowy – będzie to od 125 do 165, natomiast centrum – Odrodzenie Macrona – od 70 do 100 mandatów.

Druga tura głosowania odbędzie się 7 lipca.

Czytaj też:

Historyczne wybory we Francji. „Macron mógł rzucić granat w instytucje V Republiki”Czytaj też:

Francuscy inwestorzy w Polsce. Nowe miejsca pracy