„Jęzor zimna” nad Europą. Polskę w kwietniu czeka ekstremalne ochłodzenie

Do 5 kwietnia temperatury mogą sięgać nawet 17–18 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju lokalnie wzrosnąć do 20 stopni. Najcieplejsze regiony to Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Kujawy, podczas gdy w pozostałych częściach kraju termometry wskażą około 15–16 stopni.

Według serwisu tvnmeteo.pl, po stosunkowo łagodnym początku kwietnia, aura ulegnie pogorszeniu. Nad Europą uformuje się rozległy wał wysokiego ciśnienia rozciągający się od Skandynawii po Bałkany. W jego wschodniej części napłyną niże oraz zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego. W rezultacie, około 11–12 kwietnia wschodnia część kontynentu znajdzie się pod wpływem głębokiej zatoki chłodu.

„Jęzor zimna” nad Europą

Model GFS wskazuje, że najgwałtowniejszy spadek temperatury nastąpi między 7 a 11 kwietnia. W tym czasie zimne powietrze rozciągnie się od północnej Rosji przez Polskę, Rumunię i Bułgarię. Dominacja wyżu może spowodować powolne przemieszczanie się tej masy chłodnego powietrza.

Najniższe temperatury spodziewane są 12 kwietnia, a meteorolodzy ostrzegają przed możliwym zagrożeniem. Prognozy wskazują, że jeśli przewidywania modeli się potwierdzą, wschodnia część Polski może odnotować temperatury przy gruncie spadające nawet do -10/-5 stopni Celsjusza.

Cały region na niebiesko

Długoterminowe prognozy ECMWF sugerują, że między 7 a 13 kwietnia niemal cała Europa doświadczy znacznego ochłodzenia. Mapy pogodowe pokazują napływ zimnych mas powietrza z północy i wschodu.

Na meteorologicznych wizualizacjach obszar od Skandynawii po Bałkany oraz od Francji po Rosję wyróżnia się intensywnym niebieskim kolorem. Europa Środkowo-Wschodnia zaznaczona jest jeszcze ciemniejszym odcieniem, co świadczy o gwałtownym spadku temperatury, stopniowo obejmującym coraz większe tereny.

