Księżniczka Anna przerwała milczenie po pobycie w szpitalu. Podzieliła się smutną wiadomością

Księżniczka Anna spędziła w ubiegłym tygodniu cztery dni w szpitalu w Bristolu po tym, jak doznała niewielkich obrażeń głowy i wstrząśnienia mózgu. We wtorek odwiedził ją jej mąż, a w piątek została wypisana. Dokładne przyczyny obecności 73-latki nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale obrażenia odpowiadają potencjalnemu uderzeniu konia nogami lub głową – poinformował portal hellomagazine.com.

Księżniczka Anna wciąż nie wróciła do obowiązków. Wiadomo, kiedy może się to stać

Obecnie księżniczka przechodzi rekonwalescencję w swoim domu. Do obowiązków publicznych wróci po tym, jak odpowiednie zalecenia wydadzą lekarze. Według The Independent może to trwać nawet do dwóch tygodni.

73-latka nie wzięła udziału w ceremonii upamiętniającej stulecie Narodowego Pomnika Wojny w Nowej Funlandii w Kanadzie. Wystosowała list, tłumacząc swoją nieobecność. Podkreśliła, że „głęboko żałuje”, że ponownie nie może być na wydarzeniu. Dodała, że ma miłe wspomnienia z 2016 r. i przesłała uczestnikom wydarzenia pozdrowienia.

Ogromne sukcesy sportowe siostry króla Karola

W przeszłości księżniczka Anna miała podobne problemy. W 1976 r. straciła przytomność po tym, jak spadł na nią koń. Doznała wówczas siniaków, wstrząsu mózgu i złamania kręgów. Wtedy także przebywała w szpitalu przez cztery dni, a uraz nie ukazał się na tyle poważny, aby uniemożliwić jej udział w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu.

Księżniczka ma na swoim koncie złoty medal Mistrzostw Europy Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego oraz dwa srebrne medale w 1975 r. Jej córka Zara w wywiadzie z 2023 r. mówiła o obsesji rodziny na punkcie koni. Księżniczka Anna jest drugim dzieckiem księdza Filipa. Jest dwa lata młodsza od Karola.

Czytaj też:

Nowe zdjęcie księcia Williama z dziećmi. Okazja jest nieprzypadkowaCzytaj też:

Księżna Kate na uroczystej paradzie. Pokazała się po raz pierwszy od ujawnienia diagnozy