Padły strzały, trzy osoby nie żyją. „Straszny rozlew krwi”

To myśliwy miał zabić członków swojej rodziny, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone oficjalnie. „Straszny rozlew krwi” – tak zdarzenie, do którego doszło 14 lipca, ocenia redakcja. Na miejscu zaroiło się od niemieckich służb.

Strzały w Niemczech. „Sytuacja policyjna”

Służby prowadzą operację na dużą skalę w dystrykcie Lautlingen (część Albstadt południowo-zachodnie Niemcy) – relacjonuje „Bild”. Wezwano dziesiątki funkcjonariuszy, którzy przyjechali tam 30-40 radiowozami. Obecne są też liczne zespoły ratownictwa medycznego – łącznie około stu osób – a także dwa śmigłowce.

Okolica została przez mundurowych zupełnie odgrodzona – tak, by nikt niepowołany nie wtargnął na teren, gdzie doszło do morderstwa. Dziennikarze cytują rzecznika resortu spraw wewnętrznych w Badenii-Wirtembergii, który ocenia, że to „sytuacja policyjna”.

Sprawca nie żyje?

Strzały padły w pobliżu basenu wypoczynkowego „Badkap”. Policjanci potwierdzili zgon trzech osób. Oprócz tego dwie inne miały zostać ciężko ranne.

Kolejny dziennik – „Südwest Presse” – podaje, że członkowie rodziny mieli się poróżnić, a następnie doszło do tragedii. Funkcjonariusze z Reutlingen uważają, że to „przestępstwo wewnątrzrodzinne”. Zdrowie i życie innych osób przebywających w okolicy nie jest zagrożone. „SP” nieoficjalnie wskazuje, że mężczyzna miał pozbawić życia swoich bliskich, a następnie rzekomo próbować oddać strzał do siebie.

Myśli samobójcze, depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

