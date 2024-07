Prezydent Turcji spoliczkował dziecko. To nagranie jest dowodem

W sobotę 27 lipca Recep Tayyip Erdogan złożył wizytę w prowincji Rize, która leżący w północnej części kraju. W czasie uroczystej ceremonii turecki przywódca wręczał klucze do domów przebudowanych w ramach projektu urbanizacyjnego.

Recep Tayyip Erdogan spoliczkował dziecko. Do sieci trafiło nagranie

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać prezydenta Turcji stojącego na scenie w towarzystwie ważnych osobistości. Po chwili podbiega do niego dwóch małych chłopców. Turecki przywódca wyciągnął w stronę dzieci dłoń, by ją ucałowały na powitanie. Jeden z kilkulatków nie wykonał tego gestu, tylko przeciągle patrzył na polityka.

Prezydent nie widząc żadnej reakcji ze strony dziecka, klepnął je w policzek otwartą dłonią. W dalszej części nagrania widać, że ostatecznie dziecko uścisnęło i ucałowało dłoń tureckiego przywódcy. Na koniec widać, jak polityk wręcza chłopcu białą kartkę.

Recep Tayyip Erdogan spoliczkował dziecko. Miał wytłumaczenie?

Po tym jak nagranie ze zdarzenia obiegło media społecznościowe, w sieci zaroiło się od krytycznych komentarzy pod adresem prezydenta Turcji. Internauci wytykali Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, że nie ma za grosz szacunku do dzieci. Dodawali, że jego zachowanie jest najlepszym dowodem na to, w jaki sposób traktuje obywateli swojego kraju.

W tym kontekście warto podkreślić, że nie zabrakło także osób, które stanęły w obronie tureckiego przywódcy. Część komentatorów zauważyła, że zgodnie z tureckimi zwyczajami, pocałowanie dłoni osoby starszej jest tradycyjną oznaką szacunku.

Nie jest to pierwsze tego typu zachowanie prezydenta Turcji. Wcześniej prezydent odwiedził sąsiadów swojej rodziny w Rize. Tam spoliczkował dziecko, które chciało, aby podpisał koszulkę reprezentacji Turcji.

