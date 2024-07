Tajemnicza śmierć w Moskwie. Pracownik giełdy wypadł z łodzi

Rosyjskie media o śmierci Czibisowa poinformowały we wtorek 30 lipca, ale mężczyzna miał zniknąć w sobotę 27 lipca wieczorem. Według świadków, 44-latek wpadł do rzeki i utonął. Jego ciało znaleziono dopiero następnego dnia.

Tajemnicza śmierć w Moskwie

Żona urzędnika podkreślała, że zdziwiła ją ostatnia wiadomość od męża. Napisał jej krótko, że „idzie się przejść”, po czym nie odpowiadał na próby kontaktu. Kobieta stwierdziła, że nigdy wcześniej coś podobnego nie zaszło, dlatego powiadomiła policję.

Śledczy rozmawiali już ze znajomymi Czibisowa, którzy rzekomo spacerowali z nim wzdłuż rzeki Moskwa. Ich zdaniem wszedł on na pokład odpływającej z molo łodzi, po czym wpadł do wody. Kiedy sami nie byli w stanie odnaleźć topielca, zwrócili się do ratowników.

Jak podano w oficjalnych komunikatach, prokuratura wszczęła postępowanie karne. Śledczy zajmą się „naruszeniem przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowanie transportu wodnego, skutkujące śmiercią osoby w wyniku zaniedbania”.

Seria tajemniczych zgonów w Rosji

Krajowe media zauważają jednak, że w ostatnim czasie podejrzanie często dochodzi w Rosji do tajemniczych śmierci biznesmenów i urzędników, w tym powiązanych m.in. z branżą paliwową. Nie tak dawno informowano o znalezieniu byłego menedżera jednego z banków. Ciało 72-letniego Aleksandra Kołpakowa znajdowało się w jego własnym domu. Wstępne informacje jako przyczynę śmierci podawały nowotwór.

Z kolei w 2023 roku zmarł członek partii „Jedna Rosja” Władimira Putina. Będący zastępcą przewodniczącego Dumy 46-letni Władimir Jegorow wypadł z trzeciego piętra. Regionalny wydział Komitetu Śledczego cytowany przez Kommiersant podkreślił, że na ciele deputowanego nie zauważono znaków, które świadczyłyby, że ktoś mógłby przyczynić się do jego śmierci. Serwis 72.ru wspomniał o jego problemach z sercem. Kanał RBC podał, że Jegorow był jednym z najbogatszych mieszkańców Tobolska. Jego majątek szacowano na 9,1 milionów rubli.

W lipcu 2022 roku zmarł za to 76-letni emerytowany generał Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji Jewgienij Łobaczow. Został znaleziony martwy w swoim domu w Moskwie, według wstępnych ocen służb prawdopodobnie zastrzelił się z pistoletu. Łobaczow znał się z wysoko postawionymi urzędnikami Kremla i popierał inwazję Rosji na Ukrainę. Działał też w prokremlowskich organizacjach i stowarzyszeniach, m.in. w „For Unity!', którą razem z nim kierowali ideolog Aleksander Dugin i wiceprezydent Moskwy Aleksander Gorbenko. W 2014 r. opowiedział się za siłowym rozwiązaniami na Ukrainie. W okresie przed śmiercią miał mieć problemy zdrowotne i finansowe.

Czytaj też:

Władimir Putin wykorzystał Dzień Marynarki Wojennej. Analitycy wskazują na drugie dnoCzytaj też:

Kontrowersyjne wystąpienie Orbána. Sikorski: Widać chęć wybielenia Putina