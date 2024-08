Liderka międzynarodowej organizacji porwana. Reżim Maduro zaostrza represje

Opozycja, prowadzona przez Edmundo González Urrutia, twierdzi, że wybory w Wenezueli były naznaczone oszustwami i nieprawidłowościami, a dowody sugerują, że González wygrał zdecydowaną większością głosów.

W odpowiedzi na kontrowersyjne wyniki, w Wenezueli rozpoczęły się ogromne protesty. Administracja Maduro w brutalny sposób stara się stłumić sprzeciw Wenezuelczyków poprzez zatrzymania i kryminalizację protestów. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wezwał do pełnej przejrzystości procesu wyborczego i apelował o pokojowe rozwiązanie sporów.

Wenezuela. Liderka wolnościowej organizacji porwana

W obliczu kryzysu sytuacja w Wenezueli staje się coraz bardziej niebezpieczna dla aktywistów i członków opozycji. Jednym z niedawnych przypadków jest porwanie Marii Oropeza liderki Ladies of Liberty Alliance (LOLA), międzynarodowej organizacji skupiającej się wokół promowania wartości liberalnych i libertariańskich poprzez edukację i działalność na rzecz społeczności. Oropeza, prawniczka i działaczka polityczna, była krytykiem reżimu Maduro i gorącym orędownikiem zasad demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka w Wenezueli.

We wtorek, 6 sierpnia 2024 r., Maria Oropeza miała zostać porwana przez służby działające na zlecenie reżimu Maduro. Ta sytuacja, jak i inne podobne zdarzenia ilustruje niebezpieczeństwa, z jakimi borykają się aktywiści w Wenezueli. Porwanie Oropezy wynika prawdopodobnie z jej zaangażowania w kilka organizacji walczących o wolność i demokrację, w tym Vente Portuguesa i Cedice Libertad. Jako aktywna działaczka współpracowała również z Marią Coriną Machado, inną kluczową postacią opozycji.

– Mamy oddziały na całym świecie i każdy z nich promuje wolność na swój sposób, na przykład poprzez organizowanie różnych wydarzeń tj. debaty, spotkania autorskie, warsztaty liderskie. Jeden z takich oddziałów znajduje się w Wenezueli. Właśnie tam, we wtorek wieczorem, została brutalnie porwana jedna z naszych liderek – Maria Oropeza – mówi dla „Wprost” Wiktoria Łapeta, członkini LOLA.

instagram

– Niepewność co do miejsca pobytu i bezpieczeństwa Oropezy jest głęboko niepokojąca. Została usunięta z kanałów komunikacyjnych takich jak WhatsApp dla jej ochrony, ponieważ wiadomości mogłyby zostać wykorzystane przeciwko niej przez reżim. Organizacja LOLA, mająca swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych, jest szczególnie narażona, biorąc pod uwagę napięte stosunki między USA a Wenezuelą, co może dodatkowo skomplikować wysiłki na rzecz uwolnienia Oropezy – dodaje członkini LOLA.

Międzynarodowa reakcja na wydarzenia w Wenezueli

Społeczność międzynarodowa w dużej mierze potępiła działania rządu Maduro. Wiele krajów odmówiło uznania oficjalnych wyników wyborów, zamiast tego uznając Edmundo González jako prawowitego prezydenta-elekta. Powszechne odrzucenie wyników CNE podkreśla globalny konsensus dotyczący oszukańczego charakteru wyborów. Pomimo tego, kraje takie jak Rosja, Chiny i Iran uznały zwycięstwo Maduro/

W solidarności z wenezuelskimi kolegami, LOLA Poland i inne międzynarodowe oddziały organizacji aktywnie nagłaśniają sytuację Marii Oropeza. Poprzez kampanie w mediach społecznościowych i publiczne oświadczenia, dążą do zwrócenia globalnej uwagi na naruszenia praw człowieka w Wenezueli i wywarcia presji na reżim Maduro w celu bezpiecznego powrotu Oropezy.

Czytaj też:

Siły zbrojne na ulicach Wenezueli. Na nagraniach słychać strzałyCzytaj też:

Musk przyjmuje wyzwanie do walki od Maduro. Oferuje wycieczkę na MarsaCzytaj też:

Wenezuelska opozycja walczy o uczciwe wybory. Jej liderka dziękuje Polsce