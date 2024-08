40-latek łowił ryby. Nagle zaatakował go krokodyl

W ten okrutny sposób życia pozbawiony zostać miał 40-letni mieszkaniec Newcastle Nowej Południowej Walii (stan w południowo-wschodniej części Australii). Po tym, jak został zaatakowany, krokodyla australijskiego (Crocodylus johnsoni) zastrzelono.

Queensland Police poinformowała w komunikacie, że w jego wnętrzu znaleziono ludzkie szczątki. Teraz zostaną przebadane, celem ustalenia tożsamości zmarłego. 40-latek jest od 3 sierpnia poszukiwany, ale na razie operację poszukiwawczo-ratowniczą zawieszono – podaje brytyjski dziennik „Daily Mail”.

Rodzina spędzała czas na łowieniu ryb. Ich odpoczynek został brutalnie przerwany

Brytyjskie źródło podaje, że 40-latek razem z rodziną (żoną i dziećmi) wybrał się nad Annan, by wspólnie spędzić czas na łowieniu ryb. Wtedy podpłynął do niego drapieżnik o długości 4,9 metra. Gdy to się stało, bliscy stali w pobliżu. Jak relacjonowali później zdarzenie, 40-latek – z zawodu lekarz – był rosłym mężczyzną. Mimo tego nie miał żadnych szans z krokodylem.

Niedługo później gad został zabity. W jego kierunku pociski posłali strażnicy odpowiedzialni za ochronę i monitorowanie aktywności dzikich zwierząt (w Queensland zajmują się tym dwie agencje: Department of Environment and Science i Parks and Wildlife Service). Później krokodyl został przekazany służbom, które zleciły badanie jego żołądka.

„Trwa formalny proces identyfikacji, jednak uważa się, że szczątki należą do zaginionego 40-letniego mężczyzny z Nowej Południowej Walii” – podaje Queensland Police. Jak dodano, funkcjonariusze współpracują teraz ze strażnikami ochrony przyrody, by zakończyć dochodzenie.

Warto dodać, że w miejscu, gdzie doszło do tragedii, wcześniej najprawdopodobniej dokarmiano zwierzęta. Na dowód internauci opublikowali materiały wideo, które obejrzał także Departament Środowiska i Nauki w Queensland. Rzecznik przypomniał, że jest to w Queensland nielegalne. Powód jest prosty – gady te później powracają do miejsc, gdzie zostały nakarmione, oczekując na kolejne porcje pożywienia. Normalnie nie znajdowałyby się tak blisko ludzi, ale przez takie zachowania są zachęcane, by przebywać w takich miejscach, a to może skończyć się tragedią.

Dokarmianie krokodyli to bardzo zły pomysł

Departament przypomniał też, że nie trzeba dokarmiać krokodyli, bo te same z łatwością zapewniają sobie pożywienie. Przypomniano, że mają bardzo dobrze rozwinięte węchy. Poza tym nauczyły sobie radzić w ciągu milionów lat istnienia na Ziemi.

