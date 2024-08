Katastrofa lotnicza we Francji. Trwają poszukiwania pilota

W piątek 16 lipca w okolicach miejscowości Lavandou w departamencie Var we francuskim regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże zorganizowano specjalne pokazy lotnicze. Były one elementem obchodów 80. rocznicy lądowania sił alianckich we Francji.

W trakcie pokazu doszło do tragedii. W pewnej chwili samolot Fouga Magister zaczął spadać podczas wykonywania manewru skręcania. Maszyna runęła prosto do Morza Śródziemnego. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment spadania samolotu.

Francja. Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych

Lokalne władze przekazały, że Śródziemnomorskie Regionalne Centrum Nadzoru Operacyjnego i Ratownictwa prowadzi akcję poszukiwawczą pilota. Według nieoficjalnych ustaleń, mężczyzna nie mógł się katapultować, ponieważ Fouga Magister nie posiada w swoim wyposażeniu systemu, który by to umożliwiał.

Początkowo podawano, że samolot, który runął do morza, należał do francuskich sił powietrznych. Ostatecznie jednak informacje te zostały zdementowane. Służby potwierdziły, że jest to maszyna prywatna. W związku z zaistniałą sytuacją Siły Powietrzne i Kosmiczne podjęły decyzję o odwołaniu pozostałych pokazów.

Kolejna katastrofa kolejowa we Francji

Z kolei media przypomniały, że jest to kolejna w ostatnich dniach katastrofa lotnicza we Francji. W środę 14 sierpnia dwa myśliwce Rafale zderzyły się w Meurthe-et-Moselle. Jednemu z pilotów udało się katapultować. W wyniku wypadku zginął pilot instruktor i jego uczeń oraz dwóch żołnierzy.

