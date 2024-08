Tysiące martwych ryb. Zabiła je woda

Grecy mierzą się z masowym śnięciem ryb. Trafiły one do Zatoki Pagasyjskiej, nad którą leży Wolos, wskutek cofających się wód powodziowych. Wszystko przez potężny medikan Daniel, który nawiedział kraj w ubiegłym roku. Spowodował on liczne zniszczenia i powodzie w regionie.

Medikany to śródziemnomorskie zjawiska pogodowe o sile zbliżonej do łagodnych cyklonów. Tworzą się szybko z powodu układów niskiego ciśnienia, przynosząc gwałtowny spadek temperatury oraz obfite opady.

W ten sposób wymiecione ze swoich słodkowodnych siedlisk ryby w jeziorze Karla nie miały szans w kontakcie ze słoną wodą w Zatoce. Mieszkańcy Grecji mogli zobaczyć makabryczny widok zwierząt, które w ostatnich dniach utworzyły na wodach „srebrzysty koc”. W porcie i okolicach unosi się intensywny odór.

Problem śniętych ryb również w Polsce

Nie tak dawno również w Polsce mieliśmy problem śniętych ryb. Z jeziora Dzierżno Duże i Kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 50 ton zwierząt. Przyczyną był rozkwit złotej algi.

Podobna sytuacja miała miejsce w czerwcu w Lubczynie (Zachodniopomorskie). Wówczas strażacy otrzymali pierwsze informacje o śniętych rybach. Z wody wyłowiono 1600 kilogramów martwych ryb.

Złotą algę wykryto również przy wejściu do żwirowni w Bielinku. Poddano wówczas próbki wody badaniom, co zlecił wojewoda zachodniopomorski. Potwierdziły one obecność złotych alg.

Złote algi są bardzo niebezpieczne dla stanu wody. Była minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, przy okazji badań obecności mikroorganizmów w Odrze, wyjaśniała, że ich „zakwit może spowodować pojawianie się toksyn zabijających ryby i małże”. „Nie są szkodliwe dla człowieka”.