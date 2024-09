To on będzie nowym premierem Francji? Padło nazwisko

Były szef francuskiej dyplomacji i komisarz UE Michel Barnier został wyznaczony na premiera przez prezydenta Emmanuela Macrona – ogłosił Pałac Elizejski.

73-latek to weteran prawicowej partii Republikańskiej (LR), ma za sobą długą karierę polityczną i piastował wiele wysokich stanowisk, zarówno we Francji, jak i w UE.

Informacja obiegła media publiczne w czwartek, tuż po zakończeniu rozmów Barniera z prezydentem Francji.

Barnier zastąpi Attala?

Jak poinformowało BBC, Barnier był brany pod uwagę jako potencjalny lider rządu, zatem dla wielu obserwatorów francuskiej polityki wskazanie to nie powinno być zaskoczeniem. Trzy lata temu Michel Barnier powiedział, że chce konkurować z prezydentem Macronem o prezydenturę Francji, mówiąc, że chce ograniczyć i przejąć kontrolę nad imigracją. Ostatecznie jego partia nie wybrała go na kandydata do wyborów.

Emmanuel Macron powierzył Michelowi Barnierowi misję stworzenia rządu po upewnieniu się, że premier i jego rząd mogą liczyć na stabilność oraz uzyskanie jak najszerszego poparcia.

Michel Barnier będzie najstarszym premierem Francji od czasu powstania V Republiki w 1958 roku. Ma on zastąpić Gabriela Attala, najmłodszego premiera w historii Francji, którego prezydent Macron mianował na stanowisko po raz pierwszy na początku 2024 roku i który pełni tę funkcję od lipca.

