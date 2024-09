750 nowych wpisów na liście gatunków w Australii. W tym pająk, nazwany jak postać Marvela

Narodowa lista gatunków Australii z każdym dniem wydłuża się o kolejne wpisy. Bogactwo tamtejszej fauny i flory przytłacza. Naukowcy uważają, że wciąż nie nazwali i nie opisali większości rodzimych stworzeń.

W Australii codziennie opisuje się 2 nowe gatunki

– Wielu ludzi może być w szoku, kiedy słyszy, że ponad 70 proc. krajowych gatunków pozostaje nieznana nauce – podkreślała minister Tanya Plibersek, odpowiedzialna za środowisko i gospodarkę wodną. – Australia to globalne epicentrum bioróżnorodności z ponad 150 tysiącami gatunków, a taksonomiści każdego dnia nazywają dwa nowe gatunki, nieznane wcześniej nauce – dodawała.

Taksonomia to dyscyplina, zajmująca się opisywaniem, nazywaniem i rejestrowaniem życia na Ziemi. Jej przedstawiciele trudnią się wyszukiwaniem różnic w wyglądzie fizycznym, genetyce, zachowaniu i lokalizacji, by ustalić istnienie nowych gatunków we współczesnej nauce.

Pająk Hardy'ego i robak Attenborough

W najnowszej grupie 750 opisanych australijskich organizmów znalazły się m.in. roześmiana żaba drzewna Litoria ridibunda, która wydaje specyficzny odgłos, przypominający śmiech. Jest także robak Davida Attenborough Marphysa davidattenboroughi oraz nowy gatunek ryjowniczki Planigale tealei, żyjący w glinie.

Venomius tomhardyi to z kolei pająk, nazwany tak od postaci Venoma z komiksów Marvela oraz aktora Toma Hardy'ego, który wcielał się w tę rolę. Pięknie prezentuje się też pomarańczowa jaszczurka pustynna Ctenophorus tjakalpa czy niebieski, ślimakopodobny robak Planipapillus absonu. Na cześć Lady Elliot nazwano z kolei morskie stworzenie Tomiyamichthys elliotensis.

Australia unikalna w swojej różnorodności

Profesor Euan Ritchie z Uniwersytetu Deakin podkreśla, że Australia słynie ze swojej unikalnej i bogatej bioróżnorodności. – To niezwykle ważne, abyśmy kontynuowali wsparcie badań i taksonometrii na przestrzeni tego ogromnego kontynentu, ponieważ bez wątpienia jeszcze wiele gatunków oczekuje formalnego opisania przez naukę – podkreślał.

– Podczas gdy wiele gatunków może nie być znanych zachodniej nauce, to prawdopodobnie od tysięcy lat są z nimi zaznajomieni autochtoniczni mieszkańcy – zaznaczał. Zwracał uwagę, że przytłaczająca większość australijskich zwierząt to bezkręgowce. Podkreślał, że wiele z gatunków mogło zostać odkrytych i nazwanych dzięki badaniom, fundowanym w ramach programu Australian Biological Resources Study.

