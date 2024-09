Kolizja dwóch samolotów na lotnisku w USA. Są zdjęcia

Do nietypowej i groźnej sytuacji doszło we wtorkowy poranek na płycie lotniska Hartsfield-Jackson w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia.

Zderzyły się tam dwa samoloty: Airbus A350 linii Delta lecący do Tokio oraz Bombardier CRJ-900 należący do Endeavor Air i lecący do Lafayette w USA.

Podczas kołowania airbusa do startu czubek jego skrzydła uderzył w ogon bombardiera. W sieci pojawiły się zdjęcia z tego zdarzenia.

Na pokładzie maszyny należącej do Delta Airlines było 221 pasażerów. Z kolei w bombardierze 56 podróżnych.

