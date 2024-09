To niezwykłe zjawisko astronomiczne będzie widoczne gołym okiem

Wydarzenie budzi ogromne zainteresowanie w świecie astronomii, ponieważ kometa może stać się jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie w ostatnich latach. Pomiary wskazują, że może ona osiągnąć jasność porównywalną do gwiazdy o jasności 0 magnitudo (magnitudo – jednostka używana do określania wizualnej lub absolutnej jasności obiektów na niebie, przyp. red.). W przeszłości mieliśmy już do czynienia z kometami podobnej jasności, jak chociażby kometa Hale'a-Boppa, widoczna w 1997 roku, jednak takie zjawiska pojawiają się na niebie dość rzadko.

Kometa C/2023 A3. Będzie widoczna gołym okiem w październiku

Kometa C/2023 A3 została odkryta niezależnie przez dwa źródła: Obserwatorium Astronomiczne Zijinshan w Chinach oraz system ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). Pierwsze ślady komety zostały zaobserwowane 9 stycznia 2023 roku właśnie przez chińskie obserwatorium. Kometa została zgłoszona do Minor Planet Center (MPC), lecz przez brak dalszych obserwacji na krótko potem uznano ją za zaginioną.

Po raz kolejny zauważono ją dopiero niespełna dwa miesiące później, 22 lutego. Wykrył ją jeden z czterech teleskopów (dwa na Hawajach i po jednym w Chile oraz RPA) pracujących w ramach wspieranego przez NASA projektu ATLAS, który bada potencjalnie niebezpieczne dla Ziemi planetoidy.

Dzięki danym z teleskopu w RPA udało się potwierdzić odkrycie komety, której ostatecznie nadano nazwę C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), honorując w ten sposób obie instytucje, które przyczyniły się do jej odkrycia.

Kometa C/2023 A3. Peryhelium i perygeum

27 września kometa osiągnęła peryhelium, czyli punkt, w którym znalazła się najbliżej Słońca. W tym momencie, ze względu na działanie promieniowania słonecznego, ważyły i nadal ważą się jej losy. Pod wpływem ciepła gwiazdy kometa może się rozpaść, co sprawi, że jej dalsza obserwacja nie będzie możliwa. Może jednak przetrwać, wyrzucając przy tym olbrzymie ilości pyłu i gazu. Obserwatorzy bardzo liczą na drugi ze scenariuszy, który sprawi, że stanie się ona wyjątkowo dobrze widoczna.

Jeżeli kometa przetrwa peryhelium, 12 października osiągnie perygeum, czyli punkt, w którym znajdzie się najbliżej Ziemi. Wówczas będzie można obserwować ją gołym okiem. Warto dodać, że prawdopodobnie będzie to jedyna szansa na zobaczenie C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Kometa jest prawdopodobnie ciałem jednopojawieniowym, co oznacza, że pojawia się w pobliżu Słońca tylko raz. Obiekt porusza się po trajektorii przypominającej parabolę lub hiperbolę, co sprawia, że to niezwykle rzadkie wydarzenie.

Jak i Kiedy Obserwować Kometę?

Obserwacje komety C/2023 A3 można było rozpocząć już od 27 września. Najlepiej szukać jej było na niebie przed wschodem słońca, w jego okolicy. To właśnie wówczas kometa znajdowała się ona najbliżej Słońca. Aby zwiększyć szansę na udaną obserwację, warto było użyć teleskopu, lornetki lub aparatu z długim czasem naświetlania. Efekty obserwacji były niesamowite.

"Dziś rano zrobiłem kolejne zdjęcie komety C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) na pustyni Atacama w Chile. Widok był absolutnie oszałamiający! Kometa jest wyraźnie widoczna gołym okiem" – napisał jeden z internautów na portalu X i zamieścił zdjęcie obiektu.

Kometę C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) najlepiej będzie obserwować w naszym kraju po 12 października. Może być ona wówczas tak jasna, że będzie widoczna gołym okiem, nawet dla obserwatorów w miastach. Od 12 do 19 października będzie można ją oglądać po zachodzie słońca. Trzeba jej wtedy szukać nisko nad zachodnim horyzontem.

Kluczowym elementem każdej obserwacji astronomicznej, w tym przypadku, będzie pogoda. Niezbędne są czyste, bezchmurne niebo oraz odpowiednia pora dnia. Im ciemniejsze niebo i bardziej oddalone od miejskich świateł miejsce obserwacji, tym większe szanse na dostrzeżenie obiektu.

