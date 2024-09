Przełomowe odkrycie w odległych zakątkach Układu Słonecznego. „Coś nieoczekiwanego i ekscytującego”

Pas Kuipera to obszar lodowych obiektów w kształcie pączka, znajdujący się poza orbitą Neptuna. Jest domem dla Plutona i większości znanych planet karłowatych oraz niektórych komet. W Pasie Kuipera mogą znajdować się miliony innych lodowych światów, które pozostały po uformowaniu się naszego Układu Słonecznego. Naukowcy nazywają te światy obiektami Pasa Kuipera (KBO) lub obiektami trans-Neptunowymi (TNO).

Zespół NASA New Horizons Pasa Kuipera poinformował o wykryciu nieoczekiwanej populacji bardzo odległych ciał w Pasie Kuipera. W badaniu wykorzystano dane zebrane za pomocą japońskiego teleskopu Subaru o średnicy 8,2 metra na Hawajach. New Horizons to sonda kosmiczna NASA wysłana w celu zbadania układu Plutona i Pasa Kuipera.

Lodowe obiekty w kształcie pączka za orbitą Neptuna. Zaskakujące odkrycie naukowców

Nowo wykryte obiekty Pasa Kuipera rozciągają się prawie 90 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Nowe badanie na wiele konsekwencji. Możliwe, że Pas Kuipera może rozciągać się dalej, niż wcześniej sądzono lub że istnieje drugi Pas Kuipera poza tym, który został odkryty w latach 90. Dodatkowo sonda kosmiczna New Horizons, znajdująca się obecnie około 60 razy dalej od Słońca niż Ziemia, nie minęła Pasa Kuipera, jak wcześniej sądzono.

Nowa populacja obiektów Pasa Kuipera może dynamicznie rezonować z Neptunem, grawitacyjnie wpływając na KBO, aby czas, jaki jest im potrzebny na wykonanie jednego pełnego obiegu orbitalnego, był dokładną wielokrotnością okresu orbitalnego Neptuna. Z drugiej strony nowa populacja obiektów Pasa Kuipera może podważyć niektóre aspekty obecnych modeli formowania się Układu Słonecznego sugerując, że dysk materiału planetarnego, z którego się uformował, był większy, niż sądzono.

Czytaj też:

Niepokój w NASA. Dziwne dźwięki w statku kosmicznym StarlinerCzytaj też:

Pracownicy NASA dostrzegli tajemniczy obiekt. Porusza się z ogromną prędkością