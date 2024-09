Ziemia będzie miała dwa księżyce. Ale nie na długo

Obiekty bliskie Ziemi (NEOs) to planetoidy i komety, których orbity przechodzą blisko orbity naszej planety. Ziemia może regularnie przechwytywać asteroidy z populacji takich obiektów i wciągać je na orbitę, tworząc z nich miniksiężyce. Czasami takie tymczasowo przechwycone obiekty nie wykonują jednego obrotu, zanim spadną z orbity i powrócą na swoje regularne trajektorie heliocentryczne.

Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne podało na łamach pisma „Research Notes of the AAS”, że odkryte 7 sierpnia małe ciało klasy Apollo 2024 PT5 stanie się miniksiężycem Ziemi od 29 września do 25 listopada. Następie asteroida zbliży się do naszej planety 9 stycznia 2025 r. i Nie będzie to jednak tak bliski przelot jak teraz. Wkrótce potem 2024 PT5 opuści okolice Ziemi aż do następnego powrotu w 2055 r.

Niezwykłe odkrycie naukowców. 2024 PT5 stanie się na dwa miesiące miniksiężycem Ziemi

Asteroida ma średnicę około 10 metrów i charakteryzuje się stosunkowo niską prędkością w porównaniu do innych tego typu obiektów. Przyczyną wyrzucania obiektów takich jak 2024 PT5 są zaburzenia grawitacyjne powodowane przez Słońce.

Miniksiężyc będzie zbyt mały i niewyraźny, aby zobaczyć go gołym okiem lub za pomocą typowej lornetki albo amatorskiego teleskopu. Do obserwacji tego typu obiektu potrzebny będzie teleskop o średnicy co najmniej 30 cali oraz detektor CCD lub CMOS.

Ziemia wkrótce znowu będzie miała dwa księżyce, ale nie na długo. To nie pierwsza taka sytuacja

Nie jest to pierwszy raz, gdy obiekt bliski Ziemi zbliża się do naszej planety. Wcześniej tymczasowym miniksiężycem Ziemi był 2022 NX1. Działo się to w 1981 r. i 2022 r. oraz powróci w 2051 r. Przez kilka lat miniksiężycem był 2020 CD3, który utracił ten status w maju 2020 r. Poprzednio miniksiężycem od lipca 2006 przez rok był 2006 RH120.

