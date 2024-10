Szef Hamasu miał zginąć w ataku. Wymowna reakcja Izraela

Jahja Sinwara był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Izraelu. Dla izraelskiego wojska był wrogiem numer jeden, ponieważ był on uznawany za autora planu bestialskiego ataku na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku. W jego wyniku zamordowano ponad 1200 osób a 250 zostało wziętych w niewolę.

To właśnie on miał być bezpośrednim dowódcą Hamasu w Strefie Gazy i szefem politbiura po śmierci Ismaila Hanii. Eksperci zajmujący się sprawami Bliskiego Wschodu oceniali, że dla Izraela zabicie Sinwary było jednym z głównych celów prowadzonej wojny.

Co ciekawe, na łamach Financial Times przypomniano, że Jahja Sinwar był ogromnym postrachem dla członków Hamasu. Nie bez powodu zyskał przydomek rzeźnik z Chan Junus. Organizacją miał zarządzać w sposób despotyczny a główne narzędzie, którym się posługiwał, to wywoływanie strachu.

Jak podaje agencja Reutera, w czwartek 17 października w południowej części Gazy miało dojść do licznych walk. Między żołnierzami z Izraela a członkami Hamasu miała mieć miejsce wymiana ognia. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych wojsko przekazało, że ze wstępnego raportu wynika, iż "podczas operacji wyeliminowano trzech terrorystów".

Jednym z nich ma być właśnie Jahja Sinwara. Ciało zabitego mężczyzny zostało przetransportowane do laboratorium, gdzie zostanie poddane specjalistycznym badaniom. Pobrane z ciała próbki zostaną porównane z tymi, którymi dysponuje izraelska armia. Żołnierze weszli w ich posiadanie, ponieważ szef Hamasu spędził dekady w izraelskich więzieniach – odsiadywał wyrok za zabicie 12 osób.

Dziennikarze Times of Israel rozmawiali z wysokim rangą przedstawicielem władz, który poinformował, że terrorystą zabitym w ataku z dużym prawdopodobieństwem jest Jahja Sinwar. Dotrzemy do każdego terrorysty i wyeliminujemy go – skomentował minister obrony Izraela Joaw Gallant w mediach społecznościowych. Do wpsu doał fragment Księgi Kapłańskiej ze Starego Testamentu: "Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami".

Wkrótce więcej informacji