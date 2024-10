Imigranci w Niemczech zamiast gotówki dostaną karty płatnicze. „Dyskryminacja”

Sandro Kirchner, sekretarz stanu w bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wyjaśnił, że nowo przybyli migranci – starający się o azyl – od jutra będą otrzymywać karty płatnicze. „Natomiast ci, którzy już tu przebywają, również takie karty otrzymają, ale będą one zasilane dopiero od 1 kwietnia, ponieważ dostali już świadczenia pieniężne za marzec” – powiedział.

Z kolei zdaniem premiera Bawarii, Markusa Soedera, „karta płatnicza nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale wnosi istotny wkład w ich rozwiązanie”. Ma to być rozwiązaniem problemów z transferem zasobu pieniędzy za granicę i jednocześnie uderzeniem w przemytników. Poza tym osoby ubiegające się o azyl otrzymają jedynie 50 euro w gotówce, bowiem – jak stwierdził Soeder, „większa jej ilość nie jest konieczna”.

Zmiany wprowadza CSU – z kolei monachijska inicjatywa oferuje uchodźcom umowy barterowe. CSU jednak twierdzi, że to sposób na ominięcie idei kart płatniczych dla imigrantów.

Głosy sprzeciwu. „Mozaika systemów”

„Obalić rasistowskie karty płatnicze” – żąda monachijska inicjatywa „Offen!” w swoich mediach społecznościowych. „Czy jesteś przeciwny prawicowej, populistycznej polityce symbolicznej i chcesz się jej przeciwstawić swoją praktyczną solidarnością? To naprawdę proste” – czytamy. W ramach inicjatywy opracowano rodzaj wymiany, która pozwala uchodźcom w Bawarii uniknąć wprowadzonej przez CSU karty płatniczej.

Jak to działa? Migranci kupują bony supermarketowe za pomocą karty płatniczej. Następnie inicjatywa wymienia te bony na gotówkę. W Bawarii model wymiany jest możliwy w Monachium, Norymberdze, Regensburgu, Dachau i Rosenheim. Za pomocą karty płatniczej uchodźcy mogą kupować przedmioty codziennego użytku i wypłacać miesięcznie 50 euro w gotówce. „Open!” uważa to za dyskryminację – ich zdaniem 50 euro to za mało, a nie wszędzie można płacić bezgotówkowo.

Jednakże CSU twierdzi, że wprowadzenie zmian miało być rozwiązaniem problemu nadużyć w systemie socjalnym. – Karta płatnicza została wprowadzona, aby zapobiec nadużyciom w naszym systemie socjalnym – mówi posłanka CSU do Bundestagu Mechthilde Wittmann

Z kolei Hans Vorländer, Przewodniczący Rady Ekspertów ds. Integracji i Migracji w rozmowie z redakcją merkur.de stwierdził, że system kart płatniczych miał wykluczyć pewne czynniki. – Istnieją dowody naukowe wskazujące, że świadczenia społeczne nie są jednym z głównych czynników przyciągających migrantów. Ludzie uciekają, ponieważ są prześladowani, w ich ojczystych krajach panuje wojna lub bieda. A nie po to, żeby pobierać świadczenia socjalne – stwierdził. – Ale teraz mamy mozaikę systemów. Wśród niektórych gmin toczyła się prawdziwa rywalizacja o to, aby jako pierwsze wprowadziły kartę płatniczą – dodał.

