44-letni komentator z Fox News zostanie sekretarzem obrony. Zaskakujący ruch Trumpa

Donald Trump kontynuuje kompletowanie gabinetu. Na stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego powołany zostanie ostry krytyk polityki urzędującego prezydenta Mike Walz, a na czele nowoutworzonego departamentu wydajności państwa stanie multimiliarder Elon Musk.

Do Walza i Muska wśród bezpośrednich współpracowników Trumpa dołączy także Pete Hegseth, który powołanie zostanie na sekretarza obrony i zastąpi na tym miejscu Lloyda Austina. Oto wszystko co trzeba wiedzieć o nowym szefie Pentagonu.

Pete Hegseth, przyszły sekretarz obrony USA

Kluczowym argumentem za powołaniem Hegsetha na stanowisko jest jego służba wojskowa. Przyszły sekretarz obrony służył na zagranicznych misjach w Afganistanie i Iraku, a także w więzieniu Guantanamo. „Pete spędził całe swoje życie, walcząc dla wojska i dla kraju” – napisał o nim w oświadczeniu prezydent-elekt.

„Pete jest twardy, inteligentny i szczerze wierzy w America First. Z Pete'em u steru wrogowie Ameryki będą musieli się strzec – nasza armia znowu będzie wielka, zaś Ameryka nigdy się nie ugnie” – czytamy w oświadczeniu Trumpa.

Po zakończeniu służby wojskowej Hegseth stał na czele organizacji weteranów Concerned Veterans for America. Wówczas starał się także o nominację z ramienia Republikanów w wyborach do Senatu. W 2019 roku nalegał na Trumpa, aby ułaskawił żołnierzy amerykańskich oskarżonych o zbrodnie wojenne.

Najbardziej zaskakujący wybór Donalda Trumpa

Opinii publicznej Hegseth dał się poznać przede wszystkim jako współprowadzący programu „Fox & Friends Weekend” na stacji Fox News. Pracę w stacji zaczął blisko dekadę temu. Przez ten czas wielokrotnie gościł Trumpa w swojej audycji.

Ponadto – o czym w oświadczeniu wspomniał Trump – Hegseth jest autorem kilku książek. „Ostatnia książka Pete'a, »The War on Warriors«, spędziła dziewięć tygodni na liście bestsellerów New York Times, w tym dwa tygodnie na NUMERZE JEDEN. Książka ujawnia lewicową zdradę naszych Wojowników i to, jak musimy przywrócić nasze Wojsko do meritokracji, śmiercionośności, odpowiedzialności i doskonałości” – pisze prezydent-elekt.

Ze względu na niejednokrotną skrajność poglądów i popularność zdobytą nie jako polityk czy wojskowy a jako prezenter telewizyjny Hegseth uważany jest za najbardziej zaskakującą decyzję Trumpa.

