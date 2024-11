Trump prezydentem USA. Zagrożenie czy szansa dla Polski? Mamy wyniki sondażu

30,4 proc. Polaków uważa, że zwycięstwo Donalda Trump w wyborach prezydenckich w USA to zagrożenie dla Polski. 28,8 proc. jest zdania, że to szansa. 22,2 proc. ankietowanych uważa, że dla interesów naszego kraju nie ma znaczenia, kto wygrał wyścig do Białego Domu – wynika z badania agencji SW Research dla „Wprost”.

Od chwili, gdy już było wiadomo, że nowym-starym gospodarzem Białego Domu zostanie Donald Trump, w przestrzeni publicznej trwają gorączkowe poszukiwania odpowiedzi na pytania: co decyzja amerykańskich wyborców może oznaczać dla Polski, dla Ukrainy, dla Europy Środkowo-Wschodniej i dla tej zachodniej, dla Chin i dla reszty świata. Wśród ekipy rządzącej raczej trudno szukać entuzjazmu dla wyniku wyborów w USA, bo też wielu z dzisiejszych czołowych polityków, w tym sam premier, w przeszłości niezbyt przychylnie wypowiadało się o Trumpie. Samemu Trumpowi uprzejmie doniósł o tym europoseł PiS Dominik Tarczyński, co – jak mówiły w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk – nie spodobało się nawet prezesowi PiS. Wśród opozycji, w szczególności polityków PiS, wystąpił bowiem – jak to określił Leszek Miller w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską – „stan podwyższonej pobudliwości”. Choć w tym przypadku upatrują oni chyba bardziej szans dla swojej formacji, a konkretniej – dla wciąż niepoznanego kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda zaś zapewne oczekuje od strony rządzącej co najmniej współpracy, jeśli nie prośby o pomoc w kontaktach z nowym gospodarzem Białego Domu, z którym łączą go przyjazne stosunki. I trudno się temu dziwić, bo faktycznie – jak pisał Jakub Mielnik – „przy wszystkich zastrzeżeniach wobec obecnego prezydenta Polski, tak się złożyło, że nikogo lepszego niż Andrzej Duda do tej roboty nie mamy”. „Czy stać nas jako państwo na lekceważenie czy otaczanie kordonem sanitarnym jednego z nielicznych polityków w Europie, który ma dobre relacje do Donaldem Trumpem?” – pytał dziennikarz „Wprost”. A jak zwycięstwo Trumpa w kontekście szans lub zagrożeń dla naszego kraju oceniają Polacy? Co dla interesów Polski oznacza wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA? 30,4 proc. badanych przez agencję SW Research dla „Wprost” uważa, że taki obrót rzeczy to dla naszego kraju zagrożenie. Szansy dla nas w związku ze sprawowaniem przez Trumpa urzędu upatruje 28,8 proc. osób. 22,2 proc. wskazało odpowiedź: „Dla interesów Polski nie ma znaczenia, który kandydat wygrał wybory na prezydenta USA”, a 18,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Jeśli jednak przyjrzymy się poszczególnym cechom przepytanych przez agencję SW Research osób, to zauważymy, że są grupy badanych, w których większość w prezydenturze Trumpa dostrzega głównie szanse.