Wędkarz postawił na niezwykłą technikę. Złowił rekordowy okaz!

Sam Alsop łowił w Long Island Sound w Connecticut. Ten imponujący połów zapewnił mu tytuł rekordzisty świata IGFA w kategorii męskiej na tippet 6 kg (12 lb) dla tego gatunku.

Tautog. Wyzwanie dla wędkarzy muchowych

Tautog, znany również jako czarna ryba, to gatunek z rodziny wargaczowatych, występujący w północno-zachodnim Atlantyku. Ryby te preferują skaliste dna i struktury, co czyni je trudnymi do złowienia na wędkę muchową.

Zazwyczaj przebywają na głębokościach od 6 do 9 metrów, a ich dieta opiera się głównie na skorupiakach, takich jak kraby. Ich silne ciało i skłonność do ucieczki w skaliste kryjówki po zacięciu sprawiają, że są wymagającym przeciwnikiem dla wędkarzy.

Przygotowanie i strategia Alsopa

Alsop, doświadczony wędkarz muchowy, przygotował się na taką okazję, wiążąc kilka much imitujących zielone kraby. Wiedział, że zielone kraby stanowią ulubiony pokarm tautogów, dlatego stworzył przynęty w tym kolorze.

Podczas łowienia bassów pasiastych na płyciznach zauważył dwie ciemne ryby, które zidentyfikował jako tautogi. Szybko zmienił większą muchę na mniejszą, zieloną imitację kraba i wykonał precyzyjny rzut.

Walka z rekordowym tautogiem

Po trzecim rzucie tautog zainteresował się przynętą i zaatakował. Po zacięciu ryba natychmiast skierowała się w stronę skał, próbując się ukryć. Alsop zachował zimną krew, podążając za przyponem ręką, co skłoniło rybę do opuszczenia kryjówki i skierowania się na głębszą wodę.

Tam, z dala od przeszkód, mógł bezpiecznie kontynuować holowanie. Po emocjonującej walce udało mu się wyciągnąć tautoga na powierzchnię.

Dokumentacja i uwolnienie ryby

Aby spełnić wymogi IGFA, Alsop zważył rybę na certyfikowanej wadze, sfotografował ją i pobrał próbkę tippetu do analizy.

Po dokładnej dokumentacji zdecydował się na wypuszczenie tautoga z powrotem do wody, wykazując tym samym szacunek dla przyrody i promując zrównoważone praktyki wędkarskie.

Znaczenie rekordu

Alsop udowodnił, że nawet gatunki uważane za trudne do złowienia na muchę mogą być celem dla wytrwałych i dobrze przygotowanych wędkarzy. Jego osiągnięcie inspiruje społeczność wędkarską do eksplorowania nowych technik i podejmowania wyzwań.

