Brytyjski „miniaturowy" pocisk przeszedł testy. Jego parametry zaskakują

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o udanym teście funkcjonalnym pocisku SPEAR-3. Próba została przeprowadzona na poligonie Vidsel w Szwecji. Pocisk, wystrzelony z samolotu Eurofighter Typhoon, trafił w odległy cel, demonstrując zdolność do autonomicznej nawigacji i precyzyjnego rażenia. Podczas testu pocisk nie posiadał głowicy bojowej, co jest standardową procedurą w fazie testów.

Opracowany przez firmę MBDA UK SPEAR-3 to nowoczesny, miniaturowy pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia, zaprojektowany z myślą o precyzyjnym rażeniu celów na dużych odległościach. Jego rozwój stanowi kluczowy element brytyjskiego programu Selective Precision Effects At Range (SPEAR) Capability 3, mającego na celu dostarczenie siłom zbrojnym Wielkiej Brytanii zaawansowanych zdolności uderzeniowych.

Charakterystyka techniczna SPEAR-3

SPEAR-3 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długością poniżej 2 metrów, średnicą 180 mm oraz masą poniżej 100 kg. Dzięki zastosowaniu silnika turboodrzutowego Hamilton Sundstrand TJ-150 pocisk osiąga zasięg przekraczający 140 km, co pozwala na rażenie celów poza zasięgiem większości systemów obrony powietrznej przeciwnika.

Zaawansowany system naprowadzania obejmuje nawigację inercyjną wspomaganą GPS oraz trójzakresowy układ naprowadzania z aktywnym radarem milimetrowym, co umożliwia skuteczne działanie w każdych warunkach atmosferycznych i przeciwko różnorodnym celom, zarówno stacjonarnym, jak i ruchomym.

Integracja z platformami lotniczymi

Pocisk SPEAR-3 został zaprojektowany z myślą o integracji z nowoczesnymi samolotami bojowymi, takimi jak Eurofighter Typhoon oraz Lockheed Martin F-35B Lightning II. Dzięki niewielkim rozmiarom F-35B jest w stanie przenosić do ośmiu pocisków SPEAR-3 w swoich wewnętrznych komorach uzbrojenia, co pozwala na zachowanie właściwości stealth samolotu. Integracja z Eurofighter Typhoon również jest planowana, co zwiększy elastyczność operacyjną brytyjskich sił powietrznych.

Choć pocisk SPEAR-3 przeszedł pomyślnie kluczowe testy, pełna integracja z samolotami F-35B może zostać opóźniona do 2028 roku, co wpłynie na termin jego wdrożenia do służby operacyjnej. Niemniej jednak kontynuowane są prace nad dalszym rozwojem i integracją pocisku z różnymi platformami, co ma na celu zapewnienie brytyjskim siłom zbrojnym nowoczesnych i skutecznych narzędzi do realizacji misji bojowych.

Znaczenie dla brytyjskich sił zbrojnych

Wprowadzenie pocisku SPEAR-3 znacząco zwiększy zdolności uderzeniowe brytyjskich sił zbrojnych, umożliwiając precyzyjne ataki na cele oddalone o ponad 100 km, w tym systemy obrony powietrznej, okręty, pojazdy opancerzone oraz szybko poruszające się platformy. Dzięki zaawansowanemu systemowi naprowadzania pocisk jest w stanie skutecznie działać w każdych warunkach pogodowych, co zwiększa elastyczność operacyjną sił powietrznych.

Wsparcie dla gospodarki i przemysłu obronnego

Program SPEAR-3 wspiera setki miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, z projektowaniem i rozwojem skoncentrowanym w Stevenage i Bristolu oraz produkcją w Bolton. Minister obrony Luke Pollard podkreślił, że osiągnięcie to nie tylko wzmacnia krajowe zdolności obronne, ale także pobudza brytyjską gospodarkę, wspierając wysoko wykwalifikowane miejsca pracy i innowacje.

Czytaj też:

Tak wygląda pierwszy polski F-35A Husarz. 32 maszyny, czy może jednak 64?Czytaj też:

Polski F-35 ma nazwę. Sztab Generalny rozstrzygnął konkurs