Kontrowersyjne dzieło sztuki sprzedane za 5,2 mln dolarów. To warty 35 centów banan

Nabywcą głośnej pracy został działający na rynku kryptowalut chiński przedsiębiorca Justin Sun, który opisał ją jako „fenomen kulturowy”. Osiągnięta na aukcji w nowojorskim Sotheby’s kwota 5,2 mln dolarów, czyli ponad 21 mln złotych, znacznie przewyższyła estymację wynoszącą między 1 a 1,5 mln dolarów.

Nabywca zapowiedział, że zje banana

Doliczając do kwoty sprzedaży określoną przez dom aukcyjny prowizję, zakup będzie kosztować przedsiębiorcę 6,2 mln dolarów. – To nie jest po prostu dzieło sztuki, to zjawisko kulturowe, które łączy świat sztuki, memów i społeczności kryptowalut – powiedział w oświadczeniu dla Sotheby’s. – Wierzę, że to dzieło zainspiruje więcej przemyśleń i dyskusji w przyszłości i stanie się częścią historii – dodał.

Przyklejony taśmą klejącą banan jest jedną z trzech edycji głośnej pracy z 2019 roku. Jak jednak można się domyślić, nie jest to dokładnie ten sam banan, który został wykorzystany 5 lat temu. Ten, jak pisze „The Guardian”, miał zostać zakupiony przez Sotheby’s tego samego dnia za 35 centów.

Justin Sun zapowiedział, że ma już względem przyklejonego taśmą klejącą banana za 5,2 mln dolarów plany. Zamierza go zjeść, aby „uhonorować jego miejsce zarówno w historii sztuki, jak i kulturze popularnej”.

Artysta tłumaczył, co chciał przekazać

Praca wykonana przez Maurizio Cattelana zadebiutowała na targach Art Basel w Miami w 2019 roku i wyceniona została na 120 tys. dolarów wywołując tym samym debatę na temat natury sztuki i jej wartości.

Jak stwierdził autor pracy, jest ona „szczerym komentarzem i refleksją na temat tego, co cenimy”. – Na targach sztuki króluje prędkość i biznes, więc widziałem to tak: gdybym musiał być na targach, mógłbym sprzedawać banana tak, jak inni sprzedają swoje obrazy. Mógłbym grać w ramach systemu, ale z moimi zasadami – mówił w rozmowie z „Art Newspaper”.

Polska pamięta inną pracę Cattelana

W Polsce Maurizio Cattelan znany jest jednak najbardziej nie za sprawą sprzedawanych za wielkie pieniądze bananów, a za sprawą przedstawiającej przygniecionego meteorytem Jana Pawła II rzeźby „La Nona Ora”, która pojawiła się pod koniec 2000 roku w „Zachęcie”.

Artysta tłumaczył, że przesłaniem jest pokazanie papieża upadającego pod ciężarem trosk całego świata. W Polsce została ona jednak odebrana w zupełnie inny sposób. Maurizio Cattelan został określony „pseudoartystą”, Wojciech Cejrowski próbował przykryć rzeźbę prześcieradłem, a posłowie Witold Tomczak i Halina Nowina-Konopka podczas akcji ratunkowej papieża uszkodzili posągowi nogę.

Czytaj też:

Tak działa magia nazwiska na rynku sztuki. „Płacimy więcej, aby samemu zapisać się w historii”Czytaj też:

Służyła do blokowania drzwi, zostanie sprzedana za 2,5 miliona? Niezwykłe losy rzeźby