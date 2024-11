Ma 300 lat i jest większy niż płetwal błękitny. Naukowcy w szoku

Naukowcy odkryli koralowiec o długości ponad 30 metrów. Znaleziono go na południowym Pacyfiku i jest to największy odnaleziony do tej pory obiekt. Gigantyczna konstrukcja o wysokości 5,5 metra składa się z kolonii maleńkich polipów koralowych. Żyje na oceanie w okolicy Wysp Salomona od ponad trzech stuleci. W przeciwieństwie do rafy – będącej siecią wielu kolonii koralowców – jest to niezależny twór należący do grupy parzydełkowców.

– Właśnie wtedy, gdy wydaje nam się, że na Ziemi nie ma już nic do odkrycia, natrafiamy na ogromny koralowiec złożony z prawie miliarda maleńkich polipów, pulsujących życiem i kolorami – ekscytował się Enric Sala z Pristine Seas.

Jest dłuższy niż płetwal błękitny

Mega koralowiec odkryto w morzu archipelagu Trzech Sióstr, który jest częścią Wysp Salomona i słynie z dużej różnorodności biologicznej. Ma 34 metry długości i 32 metry szerokości, co czyni go dłuższym od płetwala błękitnego.

Jak oceniają badacze, ten gigantyczny koralowiec z gatunku Pavona clavus stanowi ważne źródło życia dla wielu gatunków zwierząt, w tym krewetek, krabów i ryb. – To znaczące odkrycie naukowe, porównywalne ze znalezieniem najwyższego drzewa na świecie – mówił Sala. Zaznaczył jednocześnie, że istnieje powód do niepokoju, bowiem koralowiec ten nie jest chroniony przed globalnym ociepleniem i innymi zagrożeniami ze strony człowieka.

To kamień milowy

Mieszkańcy okolicznych Wysp Salomona w związku z odkrycie są zachwyceni. – Nasze źródła utrzymania zależą od zdrowych raf koralowych – stwierdził premier Jeremiah Manele.

Zaznaczyć należy, że Wyspy Salomona – razem z ponad 490 gatunkami koralowców – są domem dla drugiej co do wielkości różnorodności tych parzydełkowców na świecie.

