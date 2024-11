Święto Dziękczynienia, czyli za co dziękują Amerykanie. Co to za zwyczaj?

Święto Dziękczynienia, czyli „Thanksgiving Day”, to w Stanach Zjednoczonych bardzo ważny, rodzinny dzień. Amerykanie spotykają się w gronie najbliższych i przy suto zastawionym stole dziękują za cały rok. Do czego nawiązuje to święto i dlaczego jest tak ważną tradycją w amerykańskich rodzinach?

Co to jest Święto Dziękczynienia?

Dzień Dziękczynienia obchodzony jest co roku w każdy czwarty czwartek listopada w Stanach Zjednoczonych. Dzień po Święcie Dziękczynienia przypada black friday, który w USA dziś jest równie istotny, co Dzień Dziękczynienia.

Święto Dziękczynienia obchodzone jest na znak pamięci o pierwszych kolonizatorach, którzy przybyli do wybrzeży Ameryki na pokładzie statku Mayflower. 11 grudnia 1620 roku przybyli do skały Plymouth w środku surowej zimy. Ci, którym udało się ją przetrwać, dziękowali za obfite żniwa 1621 roku, zapewniające im żywność na kolejną zimę. Na znak pamięci o kolonizatorach oraz o dożynkach co roku Amerykanie spotykają się w gronie rodzinnym i dziękują za obfity miniony rok.

Potrawy na Święto Dziękczynienia

Charakterystyczną potrawą, którą Amerykanie zawsze spożywają w Święto Dziękczynienia, jest indyk. Jest on podawany z nadzieniem z szałwii, chlebem, bakaliami oraz rodzynkami. W niektórych stanach indyk serwowany jest z boczkiem lub z kiełbasą, podawany z ziemniakami albo z batatami, czasem z sosem żurawinowym lub z kukurydzą.

Po uroczystej kolacji z indykiem Amerykanie spożywają deser. Najczęściej jest to szarlotka, ciasto z orzechami czy tarta dyniowa.

Czy Święto Dziękczynienia to dzień wolny od pracy?

Czwarty czwartek listopada, czyli Dzień Dziękczynienia, to w Stanach Zjednoczonych dzień wolny od pracy. Amerykanie zostają w domach i cieszą się wolnym dniem ze swoimi rodzinami lub przyjaciółmi. Duże firmy, instytucje czy urzędy są zamknięte.

