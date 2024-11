Donald Trump nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

W liście do Norweskiego Komitetu Noblowskiego Mereżka przypomniał o mediacjach Trumpa podczas jego prezydentury, szczególnie o zawarciu tzw. Porozumień Abrahamowych między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Sudanem. Według posła te kroki miały kluczowe znaczenie dla stabilizacji regionu Bliskiego Wschodu.

Zauważył także, że decyzja Trumpa o przekazaniu Ukrainie systemów Javelin w 2018 roku położyła podwaliny pod międzynarodową koalicję wspierającą Ukrainę w walce z rosyjską agresją.

Mereżka otwarcie przyznał, że nominacja była także symbolicznym wezwaniem Trumpa do intensywniejszego zaangażowania w pomoc Ukrainie. Wyraził nadzieję, że były prezydent, jeśli powróci na stanowisko, przyczyni się do zakończenia konfliktu zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, w tym poszanowaniem integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.

Krytyczne głosy i sceptycyzm

Propozycja nominacji spotkała się z mieszanymi reakcjami. Krytycy wskazują, że Trump wielokrotnie wyrażał się pochlebnie o Władimirze Putinie, co rodzi obawy co do jego realnego wsparcia dla Kijowa. Podczas kampanii wyborczej w USA były prezydent sugerował możliwość ograniczenia pomocy militarnej dla Ukrainy, co wywołało niepokój wśród ukraińskich polityków i analityków.

Z kolei część ekspertów dostrzega w Trumpie potencjał mediatora, który dzięki swojemu niekonwencjonalnemu podejściu mógłby doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Jego charyzmatyczny styl polityczny oraz umiejętność twardych negocjacji są postrzegane jako atuty w tak skomplikowanym konflikcie.

Poparcie Łukaszenki i wcześniejsze nominacje

Alaksandr Łukaszenka, autorytarny przywódca Białorusi, również zadeklarował poparcie dla nominacji Trumpa. Stwierdził, że jeśli Trumpowi uda się zakończyć konflikt w Ukrainie, zgłosi jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Łukaszenka, mimo własnych napiętych relacji z Zachodem, podkreślał determinację Trumpa w politycznych działaniach, określając go mianem „buldożera”.

Warto wspomnieć, że Trump był już wcześniej nominowany do Nagrody Nobla. W 2021 roku estoński polityk Jaak Madison zgłosił jego kandydaturę, podkreślając brak nowych konfliktów zbrojnych w czasie prezydentury Trumpa oraz jego rolę w zawieraniu porozumień pokojowych na Bliskim Wschodzie.

Proces przyznawania Nagrody Nobla

Pokojowa Nagroda Nobla, przyznawana przez pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski, ma na celu uhonorowanie osób lub organizacji działających na rzecz pokoju i praw człowieka. Wśród laureatów znalazły się tak wybitne postacie, jak Martin Luther King Jr., Matka Teresa czy Malala Yousafzai. Nominacje mogą zgłaszać politycy, naukowcy, liderzy organizacji pozarządowych oraz członkowie komitetów zajmujących się prawami człowieka.

Czytaj też:

Drugie dno wojny w Europie wschodniejCzytaj też:

Angela Merkel ujawnia. Oto, co przed laty mówił Putin o Ukrainie i NATO