Krewna Putina ujawniła skrywane dane? „Bardzo proszę nigdzie o nich nie wspominać”

Anna Cywilowa to córka kuzyna Władimira Putina. Prezydent Federacji Rosyjskiej awansował ją w sierpniu tego roku na funkcję sekretarza stanu w ministerstwie obrony. Już wcześniej była ona blisko wojska, bo od 2023 roku zarządzała Fundacją Obrońcy Ojczyzny, która zajmuje się sprawami weteranów.

Anna Cywilowa i jej polityczna kariera

Brytyjski wywiad twierdzi, że 52-letnia Cywilowa jest córką Jewgienija Putina, do którego należy większościowy pakiet udziałów w grupie górniczej Kolmar. Jej mąż Siergiej Cywilow jest ministrem energetyki.

Cywilowa to absolwentka Iwanowskiej Państwowej Akademii Medycznej i Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Ludowej. Zanim za sprawą Władimira Putina weszła do świata polityki, pracowała jako lekarz w szpitalu psychiatrycznym w Iwanowie. Po dojściu wuja do władzy, była odpowiedzialna za dostawy sprzętu medycznego. Po wybuchu wojny w 2022 roku objęto ją sankcjami.

Kobieta, ze względu na rodzinne koneksje oraz karierę mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia w sprawach wojskowych, nazywana jest „Wszechwładną Anną”. Jej dobra passa może jednak skończyć się całkiem szybko. Urzędniczka zaliczyła bowiem grubą wpadkę.

Wpadka Wszechwładnej Anny

Podczas posiedzenia Dumy Państwowej wiceminister obrony poinformowała, że rosyjskie władze otrzymały 48 tys. próśb o testy DNA w celu odnalezienia i zidentyfikowania rosyjskich żołnierzy. Nie tylko niezależne rosyjskie media uznały, że w ten sposób mogła ujawnić przybliżoną liczbę zaginionych podczas wojny w Ukrainie wojskowych.

O błędzie Cywilowej świadczyć może reakcja szefa Komitetu Obrony Dumy Państwowej Andrieja Kartapołowa. – Drodzy, Anna podała liczby, w tym osób zaginionych. Bardzo proszę, aby nigdzie o nich nie wspominać. To są poufne informacje, bardzo wrażliwe – mówił polityk.

„Wszechwładna Anna”, kiedy zorientowała się w swojej wpadce, próbowała jeszcze ratować swoją sytuację. Stwierdziła, że powiedziała tylko o liczbie złożonych wniosków, a nie wszystkich zaginięć. W ten sposób potwierdziła, że brakujących żołnierzy może być znacznie więcej niż 48 tys. Kobieta wyraziła też pewność, że wielu z zaginionych uda się odnaleźć.

Z szacunków strony ukraińskiej wynika, że Rosja straciła w wojnie już 745 tys. żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wlicza do tej sumy zarówno zabitych, jak i rannych, którzy nie są w stanie kontynuować walki.

