Donald i Melania Trump zapraszają na kolację. Cena zwala z nóg

Według doniesień z zeszłego miesiąca, Melania Trump, choć prawdopodobnie spędzi większość czasu poza Białym Domem podczas drugiej kadencji swojego męża, będzie obecna na kolacji zorganizowanej dla darczyńców o najwyższym poziomie wsparcia finansowego. Kolacja, zaplanowana na 19 stycznia, została opisana jako „najważniejsze wydarzenie inauguracji”.

Ekskluzywne pakiety inauguracyjne, o których informacje uzyskano z ulotki Komitetu Inauguracyjnego Trumpa Vance’a oraz prospektów udostępnionych mediom, przewidują różne poziomy dostępu do wydarzeń związanych z inauguracją. Najbardziej prestiżowy pakiet, dostępny dla darczyńców wpłacających milion dolarów lub zbierających 2 miliony, obejmuje kolację z Donaldem i Melanią Trump, a także z wiceprezydentem elektem J.D. Vance’em i jego żoną Ushą. W cenie są również bilety na wystawny bal Starlight Ball 20 stycznia, cztery pokoje hotelowe i sześć miejsc na ceremonii zaprzysiężenia.

Kolacja tylko dla najhojniejszych

Darczyńcy, którzy wybiorą inne pakiety, mogą liczyć na różne poziomy dostępu, ale kolacja z Trumpami i Vance’ami pozostaje dostępna jedynie dla najhojniejszych sponsorów. Najniższy pakiet uczestnictwa kosztuje od 50 tysięcy do 100 tysięcy dolarów.

Zaproszenie podkreśla, że nie ma ograniczeń co do darowizn na rzecz komitetu inauguracyjnego, ale darowizny powyżej 200 dolarów muszą być zgłaszane Federalnej Komisji Wyborczej. Podatnicy finansują uroczystości inauguracyjne odbywające się w Kapitolu, takie jak zaprzysiężenie i lunch inauguracyjny, jednak inne wydarzenia, takie jak bale i parady, wymagają środków od prywatnych darczyńców.

„Tym razem jest inaczej”

Podobne praktyki miały miejsce podczas wcześniejszych inauguracji. Na przykład komitet inauguracyjny Baracka Obamy w 2012 roku zapewnił korporacjom darującym milion dolarów dostęp do wielu ekskluzywnych wydarzeń. W 2021 roku komitet Joe Bidena przyjął darowizny do 500 tysięcy dolarów od osób prywatnych i do miliona dolarów od korporacji na jego wirtualną inaugurację.

Melania Trump, przygotowując się do kolejnej kadencji jako Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych, podkreśla, że doświadczenie zdobyte podczas pierwszej kadencji wpłynęło na jej podejście. Określiła, że „tym razem jest inaczej”.

