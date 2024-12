Putin i Łukaszenka podpisali porozumienie. Jest wymierny skutek

Prezydent Rosji Władimir Putin oraz rządzący Białorusią Aleksandr Łukaszenka podpisali dokument, w którym oba kraje gwarantowały sobie pomoc w razie zagrożenia. Rosyjski polityk podkreślał, że nowa umowa międzynarodowa „umożliwi niezawodną ochronę bezpieczeństwa Rosji i Białorusi, tworząc w ten sposób warunki do dalszego pokojowego i zrównoważonego rozwoju obu państw”.

Pociski Oriesznik pojawią się na Białorusi

Obiecał też Białorusinom, że w drugiej połowie 2025 roku rozmieści na terenie tego kraju system pocisków balistycznych średniego zasięgu Oresznik. Zwłokę tłumaczył koniecznością przyspieszenia seryjnej produkcji tych systemów i oczekiwanie na moment włączenia ich do rosyjskich sił. W komunikacie Reutersa zaznaczono, że prezydent Białorusi sam prosił o tę broń. Co ciekawe, ewentualne cele dla pocisków Oriesznik Mińsk ustalać ma samodzielnie.

– Skoro podpisaliśmy dziś porozumienie o gwarancjach bezpieczeństwa i o wykorzystaniu do tego wszystkich dostępnych sił i środków, uważam rozmieszczenie takich systemów jak Oriesznik na terytorium Republiki Białorusi za wykonalne – stwierdzał Władimir Putin.

Należy przypomnieć, że Oriesznik to pocisk, który zdolny jest do przenoszenia ładunków jądrowych. W tym miesiącu został użyty do rosyjskiego ataku na zakłady zbrojeniowe w Dnieprze. Putin podkreślał, że chce umieścić na terytorium Białorusi broń atomową w ramach działań odstraszających kraje Zachodu.

Porozumienie Rosji i Białorusi. Symboliczny moment

Podpisanie porozumienia nastąpiło w piątek 6 grudnia, a więc dwa dni przed 25. rocznicą podpisania umowy o Państwie Związkowym Białorusi i Rosji. Już wcześniej ustalono, że powstaną m.in. trzy wspólne centra szkolenia sił zbrojnych: w obwodzie królewieckim, niedaleko Grodna przy granicy z Polską i w rejonie Niżnego Nowogrodu. Centra te w rzeczywistości mają być bazami wojskowymi.

