Trójkątna głowa i długi pysk. Naukowcy odkryli nowy gatunek węża

Para naukowców, w czasie spaceru po obrzeżach jednej z wiosek w północno-wschodniej części Indii, natrafiła na martwego węża, którego długość sięgała ok. 1,2 metra. Stworzenie zwróciło uwagę nie tylko ze względu na gabaryty, ale także inne charakterystyczne elementy wyglądu. Zielony wąż miał głowę w kształcie, który był zbliżony do trójkątnego, a jego pysk był wyjątkowo długi.

Naukowcy natknęli się na węża w czasie spaceru. Odkryli nowy gatunek

Obaj naukowcy – Sourabh Verma and Soham Pattekar – nie byli w stanie stwierdzić, w jaki sposób zwierzę zmarło. Nie miało żadnych zewnętrznych obrażeń, które mogłyby chociażby sugerować możliwą przyczynę.

Wątpliwości budziły także inne czynniki. Obserwując martwe zwierzę, naukowcy nie byli w stanie przyporządkować tego konkretnego osobnika do jakiegokolwiek gatunku. Aby to ustalić, przeprowadzono szereg badań, które następnie zostały poddane dogłębnej analizie. W czasie prowadzonych prac zidentyfikowano kilka możliwych dopasowań do innych węży.

Temat jednak wciąż nie mógł zostać zamknięty, bo te osobniki występowały w odległości ok. 700 mil od miejsca, w którym znaleziono martwego węża. Wciąż zatem pojawiały się pytania, czy naprawdę będzie można wysnuć wniosek, że mają ze sobą coś wspólnego. Wszelkie spekulacje zostały przecięte i ostatecznie potwierdziło się podejrzenie naukowców. Odkryli nowy gatunek, który został nazwany „Ahaetulla longirostris”.

Co ciekawe, dwaj naukowcy dokonali swojego odkrycia w 2021 r., ale dopiero kilka tygodni temu usłyszał o nim szerzej świat. Sprawa została opisana w „Journal of Asia-Pacific Biodiversity”. Zidentyfikowanie nowego gatunku na nowo wywołało debatę o konieczności prowadzenia systematycznych prac w celu poznania pełnej bioróżnorodności w regionie.

Czytaj też:

Sumik karłowaty sieje spustoszenie w Polsce. „Nie ma wrogów naturalnych”Czytaj też:

Po 40 latach wśród orek wraca moda na czapki z łososi. To nie jest żart