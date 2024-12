Micheil Kawelaszwili nowym prezydentem Gruzji. Na ulicach protesty

Kandydatura Micheila Kawelaszwilego została zgłoszona przez rządzącą w kraju partię Gruzińskie Marzenie, z którą nowy prezydent współpracuje od lat. Wygrana byłego piłkarza była przesądzona od samego początku. 53-latek był jedynym kandydatem, ze względu na bojkot wyborów przez partie opozycyjne. Poparło go 224 z 300 elektorów.

To pierwszy raz, kiedy wybory prezydenckie w Gruzji zostały przeprowadzone według nowej procedury. Do 2018 roku głowa państwa była wybierana bezpośrednio. Od tego roku prezydenta wybiera kolegium składające się z 300 osób, w co wchodzi 150 członków parlamentu i 150 delegatów z różnych regionów kraju.

Gruzją targają antyrządowe protesty

Tegoroczne wybory zostały przeprowadzone w czasie wielkiego napięcia wewnątrz kraju, którym od dwóch tygodni targają antyrządowe protesty. Ich uczestnicy sprzeciwiają się drodze obranej przez większościowe Gruzińskie Marzenie. Choć napięcia trwają od październikowych wyborów, największe demonstracje wybuchły po ogłoszeniu przez nowy rząd zawieszenia procesu integracji Gruzji z Unią Europejską.

Oliwy do ognia dolewa fakt, że obecny parlament – a co za tym idzie wynik wyborów prezydenckich – nie jest uznawany przez obecną prezydent Salome Zurabiszwili. Ta, choć do wyborów w 2018 roku startowała z poparciem Gruzińskiego Marzenia, jej relacje z partią szybko się pogorszyły. Główną osią konfliktu stało się proeuropejskie podejście prezydent i prorosyjskie podejście ugrupowania.

