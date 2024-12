Silne trzęsienie ziemi w Vanuatu. Dotknęło jednej trzeciej mieszkańców

We wtorek 17 grudnia w pobliżu miasta Port Villa odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Stolica Vanuatu nie była jedynym miejscem, które ucierpiało na skutek żywiołu. Premier Charlot Salwai ogłosił stan wyjątkowy i wprowadził godzinę policyjną łącznie w siedmiu najbardziej dotkniętych kataklizmem regionach.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej szacuje, że na skutek wstrząsów ucierpiało około 116 z 330 tys. obywateli tego wyspiarskiego kraju. 36 tys. z tej liczby to mieszkańcy stolicy. Położone ok. 800 km na północny zachód od Fidżi Vanuatu położone jest na 198 wyspach, z których 65 jest zamieszkanych.

Trzęsienie ziemi w Vanuatu. Pierwsze informacje o ofiarach

Agencja Reutera donosi wstępnie o co najmniej 14 ofiarach śmiertelnych (wśród nich 2 obywateli Chin) i 200 rannych. Wiadomo jednak o osobach wciąż znajdujących się pod gruzami zawalonych budynków. Komisarz policji Vanuatu Robson Iavro w rozmowie z Reutersem podkreślał, że działania ratunkowe skupiły się na dwóch zniszczonych budynkach, gdzie utknęło najwięcej poszkodowanych. Trzy zasypane osoby zdołały skontaktować się z ratownikami.

Premier Vanuatu zaapelował już o pomoc międzynarodową. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w odległości 30 km od Port Vila, na głębokości 56 km. Zniszczyło m.in. ambasady USA, Wielkiej Brytanii, Franci czy Nowej Zelandii. Uszkodziło też stołeczny szpital oraz wiele budynków prywatnych. Osuwające się skały zasypały wiele dróg oraz zmiażdżyły wiele pojazdów.

Trzęsienie ziemi w Vanuatu. Zamknięto lotnisko w Port Vila

Na skutek kataklizmu podjęto decyzję o zamknięciu międzynarodowego lotniska w Port Vila dla lotów komercyjnych. Dyrektor generalny Airports Vanuatu Jason Rakau tłumaczył, że nie będą one wznawiane co najmniej przez 72 godziny, by nie blokować miejsca dla samolotów medycznych i ratunkowych.

