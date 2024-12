Prokuratura ujawniła wiek ofiar zamachu w Magdeburgu. Wśród nich 9-letnia dziewczynka

Szef prokuratury w Magdeburgu 21 grudnia wieczorem poinformował, że wśród ofiar zamachu jest 9-latka. Pozostałe cztery osoby są dorosłe.

Tragedia w Magdeburgu. Na podłogach znajduje się dużo krwi. Jedna z kobiet wciąż żyje, ale „straciła pół twarzy”

Jeśli chodzi o rannych, ich liczbę oszacowano na około 200. Poszkodowani znajdują się w placówkach medycznych na terenie Niemiec. 40 osób jest w stanie ciężkim – lekarze walczą o ich życie.

Dziennik „Bild” rozmawiał z personelem Szpitala Uniwersyteckiego w Magdeburgu. Jedna z pielęgniarek przyznała wprost, że „sytuacja jest bardzo zła”. Podała przykład dwójki kobiet i mężczyzny, którzy mają złamane karki i nie mogą ruszać głowami. Jedna ze starszych osób, która znajdowała się na bożonarodzeniowym jarmarku, „straciła połowę twarzy”. – Prawie wypadło jej prawe oko. Ale ona wciąż żyje – dodała. Rozmówczyni „Bilda” relacjonuje, że „na podłogach znajduje się dużo krwi, ludzie krzyczą”. Pacjentom ciągle donoszone są leki przeciwbólowe.

Źródło dziennika ze Szpitala Uniwersyteckiego w Magdebugu obawia się, żę część osób, które są poważnie ranne, nie przeżyje.

W szpitalu oferowana jest także pomoc psychologiczna. W pobliżu placówki czuwa policja, by wszyscy na jej terenie czuli się bezpiecznie.

„Bild” rozmawiał też z jednym z lekarzy. Wyjaśnił on, że w nocy pacjenc zostali pogrupowani – na tych, którzy wymagają najpilniejszej pomocy, a także podzieleni pod kątem rodzaju odniesionych obrażeń. Część osób ze złamaniami została przekierowana do chirurgów, osoby z urazami głowy zaś do neurologów.

Ranni znajdują się także w szpitalach w Halle czy Lipsku (Saksonia).

Zamach na jarmarku bożonarodzeniowym. Co kierowało podejrzanym?

Niemieckie media ujawniły w piątek wieczorem, że podejrzany ma 50 lat i jest obywatelem Arabii Saudyjskiej. To lekarz psychiatrii i psychoterapeuta. Na Zachodzie mieszka od blisko dekady.

„Der Spiegel” ujawnił, że w 2013 roku mężczyzna został skazany przez sąd. Niemiecka prokuratura poinformowała, że motywem sprawcy było „niezadowolone z traktowania uchodźców z Arabii Saudyjskiej w Niemczech” – jak wynika ze wstępnych ustaleń.

Szef magdeburskiej prokuratury poinformował w sobotę wieczorem, że wśród ofiar zamachu jest 9-latka.

