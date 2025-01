Zaginęła ponad pół wieku. Odnaleziono ją w innej części kraju

Sheila Fox, 16-letnia mieszkanka Coventry, przepadła bez śladu w centrum miasta. Do zdarzenia doszło w 1972 roku. Policja West Midlands prowadziła intensywne poszukiwania, jednak brakowało poszlak co do jej zniknięcia. Kobietę odnaleziono ponad pół wieku później.

Funkcjonariusze przypuszczali, że być może dziewczyna utrzymywała relację ze starszym mężczyzną. Podejrzenie naprowadziło śledczych na różne tropy, jednak żaden z nich nie doprowadził do przełomu w sprawie. Rodzina Sheili przez wiele lat nie miała pewności, co się z nią stało – czy padła ofiarą przestępstwa, czy może celowo wyjechała, nie informując nikogo o swoich planach. Zaginęła jako nastolatka. Odnaleziono ją po 52 latach Minęły całe dekady, podczas których śledztwo wygaszano i ponownie otwierano. Mimo rozwoju metod kryminalistycznych (m.in. badań DNA i digitalizacji starych akt) nie udawało się ustalić miejsca pobytu nastolatki. Po latach, w obliczu nowych możliwości technologicznych, sprawę przejęły wyspecjalizowane jednostki zajmujące się tzw. cold cases – czyli nierozwiązanymi przypadkami sprzed wielu lat. Jednym z takich zespołów jest Cold Case Investigation Team przy West Midlands Police, którego detektywi, zachowując „otwarty umysł”, postanowili w 2024 roku ponownie rozesłać apel do społeczeństwa. Jak podkreśliła rzeczniczka West Midlands Police, cytowana przez lokalne media i portal Mirror: „Cieszymy się, że możemy ogłosić zakończenie jednego z najdłużej trwających dochodzeń policji West Midlands w sprawie zaginionej osoby. Niedawno opublikowaliśmy ponowny apel o pomoc w odnalezieniu Sheili Fox, która zaginęła w Coventry w 1972 roku. Pojedyncze zdjęcie Sheili z okresu jej zaginięcia zostało znalezione przez funkcjonariuszy prowadzących dochodzenie i opublikowane na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych”. Wystarczyło jedno zdjęcie Dalsze losy sprawy potoczyły się w sposób zaskakująco szybki. Już po trzech dniach od ponownego apelu zgłosili się ludzie, którzy rozpoznali osobę widoczną na archiwalnej fotografii. W wyniku przekazanych informacji śledczy ustalili miejsce, w którym przebywała Sheila Fox. Okazało się, że dziś 68-latka mieszka w zupełnie innej części kraju, a co najważniejsze, cieszy się dobrym zdrowiem. Fakt ten oficjalnie potwierdziła rzeczniczka West Midlands Police, zapewniając, że wieloletnie poszukiwania można ostatecznie uznać za zakończone. W swoim oświadczeniu wyraziła również podziękowania dla opinii publicznej: „W ciągu kilku godzin od apelu członkowie społeczeństwa skontaktowali się z informacjami, które doprowadziły zespół do niej. Potwierdzono, że Sheila jest bezpieczna, ma się dobrze i mieszka w innej części kraju, ostatecznie rozwiązując jedną z najdłużej prowadzonych przez nas spraw zaginionych osób”. Kluczową rolę w finałowym etapie dochodzenia odegrała specjalistyczna komórka skupiona na niewyjaśnionych sprawach sprzed lat. Detektyw sierżant Jenna Shaw z Cold Case Investigation Team od początku podkreślała determinację funkcjonariuszy i rolę technologii w docieraniu do nawet najdrobniejszych śladów z przeszłości. Ostateczne odkrycie miejsca pobytu Sheili przypisała jednak także wysiłkom i profesjonalizmowi jednego z oficerów zespołu: „Jesteśmy absolutnie zachwyceni, że znaleźliśmy Sheilę po ponad pięciu dekadach. Przeszukaliśmy każdy dowód, jaki mogliśmy znaleźć i udało nam się znaleźć zdjęcie Sheili. […] Jesteśmy małym zespołem oficerów i chciałabym docenić pracę DC Shauna Reeve'a, któremu udało się rozwiązać tę sprawę z pomocą opinii publicznej. Każda zaginiona osoba ma swoją historię, a ich rodziny i przyjaciele zasługują na to, aby wiedzieć, co się z nimi stało i, miejmy nadzieję, połączyć się z nimi”. Choć oficjalne motywy jej zniknięcia nie zostały ujawnione, to jednak fakt, że przez tyle lat żyła w innym miejscu, potwierdza przypuszczenia śledczych, iż młoda dziewczyna mogła wyjechać z Coventry celowo. Możliwe, że nie chciała lub nie mogła ujawnić bliskim, dokąd się udaje. W 2024 roku, za sprawą zwyczajnego zdjęcia i zaangażowania społeczeństwa, jedna z najbardziej zagadkowych spraw w historii brytyjskich zaginięć dobiegła szczęśliwego końca. Czytaj też:

Beata Klimek zaginęła w tajemniczych okolicznościach. „Bała się o swoje życie”Czytaj też:

To jedna z największych tajemnic Watykanu. Na jaw wyszły nowe fakty