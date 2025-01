Jean-Marie Le Pen nie żyje. Miał 96 lat

Jean-Marie Le Pen, zmarł we wtorek 7 stycznia w otoczeniu swoich bliskich – poinformowała w oświadczeniu jego rodzina. Polityk miał 96 lat. Do szpitala trafił kilka tygodni wcześniej z powodów problemów z sercem.

Jean-Marie Le Pen w 1972 r. założył Front Narodowy, którym kierował nieprzerwanie do 2011 r. Wówczas na stanowisku zastąpiła go córka – Marine, która przekształciła ugrupowanie, znane obecnie jako Zjednoczenie Narodowe, w liczące się we francuskiej polityce.

Jean-Marie Le Pen nie żyje. To on założył Front Narodowy

Front Narodowy na scenie krajowej nie odnosił większych sukcesów. W 1986 r. partii udało się wprowadzić do parlamentu 30 deputowanych. Jean-Marie Le Pen w 2015 r. został zawieszony w prawach członka Frontu Narodowego i pozbawiony tytułu honorowego prezesa.

Jean-Marie Le Pen brylował za to jako polityk na niwie indywidualnej. Był europosłem od 1984 do 2014 r. Z kolei wyborach prezydenckich Jean-Marie Le Pen trzykrotnie zajmował czwarte miejsce – w 1988, 1995 oraz 2007 r.

Zmarł Jean-Marie Le Pen. W 2002 dostał się do drugiej tury wyborów prezydenckich

Największym indywidualnym politycznym sukcesem polityka było dostanie się do drugiej tury wyborów w 2002 r. Wówczas Jean-Marie Le Pen otrzymał jedynie 18 proc. głosów i przegrał z ubiegającym się o reelekcję Jacquesem Chiraciem.

Jean-Marie Le Pen wielokrotnie wzbudzał kontrowersje, głosząc m.in. poglądy antysemickie i rasistowskie. Francuski polityk negował m.in. Holocaust, był karany za podżeganie do nienawiści rasowej oraz za stosowanie przemocy wobec kandydatki w wyborach, gdzie w okręgu startowała jego córka Marie-Caroline. Chwalił też istniejący podczas II wojny światowej rząd Vichy, który podczas okupacji kraju współpracował z nazistowskimi Niemcami.