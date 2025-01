29 lat czekali na pobicie rekordu. Ta ryba to prawdziwy okaz

Teresa Croy z Ottawy w stanie Ohio ustanowiła nowy rekord stanu dla białego crappie. Rybę złowiła w stawie należącym do Glandorf Rod and Gun Club w hrabstwie Putnam. Okaz ważył 3,91 funta (1,77 kg), co przewyższyło poprzedni rekord wynoszący 3,90 funta (1,76 kg), który należał do Kyle’a Rocka od 25 kwietnia 1995 roku. Informację o niezwykłym połowie potwierdziło Ohio Division of Wildlife w oficjalnym poście na Facebooku.

Największy biały crappie w historii Ohio. Teresa Croy złowiła rybę życia

Rekordowy biały crappie miał imponującą długość 18,5 cala (blisko 47 cm). Croy użyła 8-funtowej żyłki oraz robaka jako przynęty, co pokazuje, że nawet proste techniki wędkarskie mogą przynieść spektakularne rezultaty.

Ważenie ryby odbyło się na certyfikowanej wadze, co jest standardową procedurą przy ustanawianiu rekordów. Ohio Division of Wildlife podkreśla, że tego typu rekordy są określane wyłącznie na podstawie wagi ryby i są zatwierdzane przez Outdoor Writers of Ohio State Record Fish Committee we współpracy z biologami rybołówstwa.

Tradycja prowadzenia rejestrów

Organizacja Outdoor Writers of Ohio prowadzi rejestry rekordowych połowów od lat 40. XX wieku. Proces weryfikacji jest rygorystyczny i obejmuje współpracę z ekspertami w dziedzinie biologii rybołówstwa, co gwarantuje, że wszystkie rekordy są zgodne z najwyższymi standardami. Poprzedni rekord ustanowiony przez Kyle’a Rocka przetrwał niemal trzy dekady, co podkreśla wyjątkowość połowu Teresy Croy.

Znaczenie białego crappie w kulturze wędkarskiej

Biały crappie (Pomoxis annularis) to jedna z najpopularniejszych ryb słodkowodnych w Ameryce Północnej, ceniona zarówno przez wędkarzy sportowych, jak i rekreacyjnych. Jest szczególnie znany z tego, że można go łowić w niewielkich zbiornikach wodnych, takich jak stawy czy małe jeziora. Wielu wędkarzy traktuje łowienie crappie jako wyzwanie ze względu na ich zdolność do szybkiego unikania przynęt oraz zmienną aktywność w ciągu roku.

Miejsce wyjątkowych połowów

Staw, w którym złowiono rekordową rybę, znajduje się na terenie Glandorf Rod and Gun Club, miejsca dobrze znanego lokalnym wędkarzom. Klub oferuje nie tylko możliwości wędkarskie, ale także promuje odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych i edukację na temat ochrony środowiska. Połów Croy podkreśla znaczenie takich miejsc dla rekreacji i integracji społecznej.

