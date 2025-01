Poderwano norweskie myśliwce stacjonujące w Polsce. „To pierwszy raz”

Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w komunikacie prasowym, że rankiem 17 stycznia Rosja wznowiła serię ataków dronami na cele cywilne i infrastrukturę portową znajdującą się w Ukrainie. Działania miały miejsce w pobliżu granicy z Rumunią, w pobliżu okręgu Tulcza. Wykryto naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej, w związku z czym o godz. 1.35 poderwano dwa F-16. Samoloty wróciły do bazy około godz. 3.48.

Podjęto działania alarmujące ludność okręgu, m.in. wysyłając komunikat RO-Alert. Zespoły rumuńskiego MON przeszukały teren i odkryły ślady możliwego uderzenia drona w okolicy miejscowości Plauru. Obszar został zabezpieczony, na miejsce wysłano specjalistów, którzy zbiorą dowody i przeprowadzą śledztwo. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznaczyło, że w czasie rzeczywistym informowało o sprawie sojuszników. Rumuńskie MON potępiło też rosyjskie ataki.

Rumuńskie i norweskie myśliwce stacjonujące w Polsce poderwane. Wszystko przez aktywność Rosji

To kolejny raz, kiedy w ostatnim czasie dochodzi do reakcji w związku z aktywnością Rosji na niebie. Dowództwo Powietrzne NATO poinformowało, że we wtorek 14 stycznia dwa norweskie F-35 stacjonujące w Polsce zostały poderwane w odpowiedzi na ogromną liczbę rosyjskich samolotów znajdujących się w powietrzu.

To pierwszy raz, kiedy norweskie samoloty zostały wezwane do aktywnej obrony powietrznej polskiej przestrzeni powietrznej, demonstrując zaangażowanie Sojuszu na wschodniej flance NATO. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej 8 stycznia poinformowało o tym, że norweskie samoloty F-35 rozpoczynają dyżur w naszym kraju. Jak zaznaczono myśliwce „będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO”.

