Leciał do Moskwy, zawrócił. Nagły manewr samolotu nad Polską

Samolot, Airbus A321, wystartował 26 grudnia z lotniska w Stambule około godziny 13:00 czasu polskiego. Po około półtorej godziny lotu, gdy znajdował się już w pobliżu Kraśnika, nagle zmienił kierunek i skierował się z powrotem w stronę portu lotniczego w Stambule. Chociaż oficjalnie linie lotnicze i służby powietrzne nie podały powodów tego manewru, pojawiły się spekulacje dotyczące możliwych trudności w ruchu lotniczym w Moskwie.

Samolot Turkish Airlines leciał do Moskwy. Zamknięcie moskiewskich lotnisk

Z doniesień rosyjskich służb transportu lotniczego wynika, że na lotniskach w Moskwie, w tym na Wnukowie, wprowadzono tymczasowe ograniczenia w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji cywilnych.

Takie działania miały na celu zminimalizowanie ryzyka w przypadku zagrożeń związanych z konfliktami regionalnymi lub innymi czynnikami bezpieczeństwa. Ograniczenia te miały również wpływ na inne moskiewskie lotniska, co mogło spowodować konieczność zawrócenia samolotu.

Airbus zawrócił nad Polską

Zdarzenie zyskało rozgłos w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się zdjęcia i nagrania przedstawiające smugi kondensacyjne pozostawione przez samolot na niebie nad Polską. Jeden z użytkowników portalu Flight Radar udostępnił zdjęcie, komentując: „This is how the U-turn looked from the ground”, które pokazuje manewr zawrócenia maszyny.

twitter

W chwili obecnej nie ma oficjalnych informacji dotyczących dokładnych przyczyn zawrócenia samolotu, ani tego, czy loty do Moskwy będą kontynuowane w planowanym zakresie. Trwa monitorowanie sytuacji lotniczej w regionie, a władze rosyjskie zapewniają, że podejmowane środki mają na celu jedynie tymczasowe zapewnienie bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Podano przyczynę awarii samolotu. W katastrofie lotniczej zginęło 40 osóbCzytaj też:

Samolot PLL LOT zawrócił na Lotnisko Chopina. Wcześniej krążył przez 2 godziny