Rewolucja ws. Wielkanocy. Przełomowy pomysł papieża Franciszka

Papież Franciszek na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas nieszporów zaapelował o wspólną datę obchodzenia Świąt Wielkanocnych przez wszystkich chrześcijan – poinformował National Catholic Reporter. W tym roku Wielkanoc będzie obchodzona tego samego dnia zarówno w kalendarzu gregoriańskim jak i juliańskim.

Zdaniem Ojca Świętego to zbieżność może posłużyć za „wezwanie dla wszystkich chrześcijan w celu podjęcia zdecydowanego kroku w kierunku jedności, wokół wspólnej daty świętowania Wielkanocy”. Papież Franciszek podkreślił, że Kościół katolicki jest gotowy zaakceptować datę, którą wszyscy by chcieli przyjąć.

Wspólna data najważniejszego święta dla chrześcijan?

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który koncentrował się na tegorocznych obchodach 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego, który dał chrześcijanom m.in. formułę wyznaczenia wspólnej daty obchodów Wielkanocy.

Przed Soborem Nicejskim w 325 roku różne wspólnoty chrześcijańskie obchodziły Wielkanoc w różnych terminach. Sobór zdecydował, że dla jedności wspólnoty chrześcijańskiej i jej świadectwa, Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej.

Kalendarze juliański i gregoriański i zamieszanie ws. Wielkanocy

Jednak kalendarz juliański, którego chrześcijanie używali w IV wieku, był coraz bardziej niezsynchronizowany z rzeczywistym rokiem słonecznym. Na półkuli północnej równonoc wiosenną ustalono na 21 marca, co z czasem coraz bardziej odbiegało od rzeczywistej daty.

W 1582 r. papież Grzegorz XIII zreformował kalendarz, skracając go o 10 dni i sprawiając, że równonoc ponownie przypadała na 21 marca. Większość wschodnich chrześcijan nie przyjęła nowego kalendarza, co doprowadziło do sytuacji, w której Wielkanoc czasami przypada tego samego dnia, a czasami nawet miesiąc później.

Franciszek wraca do pomysłu byłego papieża ws. ważnej daty. Wykorzystał zbieżność w kalendarzu

Franciszek potwierdził stanowisko oficjalnie przyjęte przez św. Pawła VI w latach sześćdziesiątych XX wieku, że jeśli wschodni chrześcijanie uzgodnią sposób ustalenia wspólnej daty Wielkanocy, Kościół katolicki ją zaakceptuje.

