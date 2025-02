Archeolodzy mogą dziękować Leonardo da Vinci. Jego szkic doprowadził ich do sekretnych tuneli

Są takie dzieła Leonarda da Vinci, które zna każdy. Nawet w tej sekundzie tłumy czekają, aby na własne oczy zobaczyć któryś z jego legendarnych obrazów. Ale nawet wśród nich czekać mogą nadal wielkie tajemnice.

Nie tak dawno temu zespół badaczy natrafił na jedną z takich tajemnic. W ręce badaczy wpadł rysunek przedstawiający ulokowany w Mediolanie XV-wieczny Zamek Sforzów i liczne tunele biegnące pod nim. Było tylko jedno „ale”. Nikt nie wiedział o żadnych tunelach.

Tajemnicze tunele ujawnione na szkicach Leonarda da Vinci

Sprawą tajemniczego odkrycia zajął się zespół ekspertów z Politechniki Mediolańskiej, Codevintec i Zamku Sforzów. Wykorzystując radar penetrujący grunt oraz skanowanie laserowe stworzyli mapowanie sięgające głęboko pod XV-wieczną budowlę. Dzięki temu odkryli, że naszkicowane przez Leonarda da Vinci tunele rzeczywiście istnieją.

– Radar penetrujący grunt wzbogacił model 3D o dane dotyczące znanych, ale niedostępnych przestrzeni, ujawniając nieznane dotąd przejścia i otwierając nowe możliwości badań nad sekretnymi korytarzami – przekazała Francesca Biolo, badaczka z Politechniki Mediolańskiej.

Zamek Sforzów aktualną formę uzyskał w XV wieku, kiedy to książę Mediolanu Francesco Sforza postanowił odbudować starożytne ruiny. Rozbudowę kontynuował Ludovico Sforza. To on zatrudnił Leonarda da Vinci, aby ten stworzył dzieła na terenie fortecy. Najpewniej właśnie wtedy powstały szkice tajemniczych tuneli.

Naukowcy badają tunele odkryte dzięki szkicom

Nadal jednak pozostają pytania o to, do czego tajemnicze tunele służyły. Tutaj odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, eksperci wskazują na cele wojskowe. Po drugie, na ich bardziej prywatne wykorzystanie. Przykładowo jeden z korytarzy łączy zamek bazyliką Santa Maria delle Grazie, w której znajduje się legendarna „Ostatnia Wieczerza” oraz w której mieszczą się groby rodziny Sforzów.

Teraz eksperci będą starać się dokładnie zmapować cały system tuneli oraz zamek. – Celem jest stworzenie cyfrowego bliźniaka Zamku Sforzów – modelu, który nie tylko przedstawia jego obecny wygląd, ale także pozwala na eksplorację przeszłości, odzyskując historyczne elementy, które nie są już widoczne – przekazał Franco Guzzetti, profesor geomatyki na Politechnice Mediolańskiej.

