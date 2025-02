Zełenski z ofertą dla Stanów Zjednoczonych. Rzadkie zasoby i obszerne magazyny

Na początku tygodnia Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone domagają się od Ukrainy zabezpieczenia dla nich dostępu do leżących na terenie kraju zasobów metali ziem rzadkich. Miałaby to być zapłata za pomoc. – Chcemy gwarancji, bo dajemy im pieniądze garściami – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych.

W opublikowanej w piątek rozmowie z agencją Reutera Wołodymyr Zełenski odniósł się do słów swojego amerykańskiego odpowiednika. Stwierdził m.in., że Ukraina ma największe na kontynencie rezerwy tytanu czy uranu. – Wiem, że administracja Trumpa jest tym bardzo zainteresowana – stwierdził polityk.

Choć Zełenski podkreślił, że nie proponuje „rozdawania” zasobów, tylko oferuje w ich kwestii korzystne partnerstwo, to jasnym jest, że jest otwarty na propozycje. – Jesteśmy gotowi i chętni na kontrakty na dostawy LNG do Ukrainy. I oczywiście będziemy hubem dla całej Europy – mówił Reutersowi.

Hojna oferta Zełenskiego

Agencja zauważa, że znaczna część złóż tytanu na Ukrainie znajduje się w północno-zachodniej części kraju, czyli daleko od linii frontu. Przypomina również, że już jesienią między Zełenskim a Trumpem toczyła się rozmowa o udostępnieniu ukraińskich złóż.

Oferta prezydenta Ukrainy jest znacząca. Złoża, którymi dysponuje Ukraina, mają szereg zastosowań. Przykładowo tytan niezbędny jest przy przemyśle lotniczym i kosmicznym, a uran przy przemyśle energetycznym i militarnym. Dodatkowo metale ziem rzadkich wykorzystywane są przy produkcji większości współczesnej elektroniki użytkowej.

To, na czym w dużej mierze zależy Zełenskiemu, to rozmowa z Trumpem jeszcze zanim ten spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. – W przeciwnym razie będzie to wyglądać jak dialog o Ukrainie bez Ukrainy – mówił Reutersowi. Bardzo prawdopodobne, że do spotkania Trump-Zełenski dojdzie w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

