Papież Franciszek ma poważne problemy ze zdrowiem. Zwrócił się do Polaków

Papież od wielu dni ma problemy ze zdrowiem. 5 lutego podczas Audiencji Generalnej w Watykanie Ojciec Święty był wyraźnie przeziębiony i miał spory kaszel. – Proszę o przebaczenie, ale z powodu tego silnego przeziębienia, trudno mi mówić – powiedział do wiernych.

Franciszek był w stanie jedynie odczytać skrót przygotowanej katechezy w języku hiszpańskim oraz pozdrowić wiernych w języku włoskim. W dalszej części audiencji Ojciec Święty poprosił jednego ze swoich pomocników, aby przeczytał w jego imieniu przygotowany wcześniej tekst przesłania skierowanego do wiernych.

Papież ma problemy ze zdrowiem. Wiadomo, co mu dolega

W ciągu kolejnych dni okazało się, że Ojciec Święty ma zapalenie oskrzeli. W trakcie mszy z okazji Jubileuszu Wojska, Policji i Służb Mundurowych, którą odprawiono w Watykanie 9 lutego, papież znów musiał poprosić o pomoc. – Przepraszam, ale mam trudności z oddychaniem, dlatego proszę abp Ravellego o kontynuowanie lektury tekstu – powiedział w pewnym momencie papież.

W środę 12 lutego Ojciec Święty pojawił się na kolejnej Audiencji Generalnej w Auli Pawła VI. Papież przyznał, że nadal zmaga się ze skutkami zapalenia oskrzeli. – Nadal nie mogę czytać. Ale mam ogromną nadzieję, że następnym razem będę mógł z wami normalnie porozmawiać – powiedział Franciszek zwracając się do wiernych.

Papież zwrócił się do wiernych z Polski

W imieniu papieża rozważania ponownie odczytał jeden z jego pomocników. W trakcie katechezy padły słowa skierowane do pielgrzymów z Polski.

– Pozdrawiam wszystkich Polaków. Niech wiara betlejemskich pasterzy zainspiruje was do tego, żeby dostrzegać Jezusa we wszystkich tych osobach, które żyją w trudnych warunkach. Otoczcie opieką przede wszystkim tych, którzy są chorzy i samotni, tych, którzy ucierpieli z powodu powodzi. Pomagajcie im i nieście nadzieję, pochodzącą od Pana. Z serca wam błogosławię – przekazał Franciszek.

