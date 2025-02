Wybory w Niemczech. Historyczny wynik SDP i frekwencja. AfD podwaja wynik

CDU/CU Friedricha Merza oficjalnie wygrywa wybory w Niemczech. Chadecy zdobyli 28,6 proc. poparcia, co jest wynikiem o 4,4 pkt proc. lepszym, niż podczas poprzednich wyborców. Konserwatyści wprowadzą do Bundestagu 208 parlamentarzystów. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec na czele z Alice Weidel osiągnęła 20,8 proc. głosów i podwoiła wynik wyborów sprzed czterech lat, dzięki czemu będzie reprezentowana przez 152 członków.

Na podium znalazło się SPD Olafa Scholza z wynikiem 16,4 proc. To rezultat o 9,3 p.p. gorszy, niż w 2001 r. i najgorszy wynik w historii wyborów do Bundestagu. Ugrupowanie ustępującego szefa rządu będzie miało obecnie 120 parlamentarzystów. 11,6 proc. głosów uzyskali z kolei Zieloni, których poparło o 3,1 p.p. osób mniej niż cztery lata temu. To da 85 miejsc w Bundestagu. 8,8 proc. zdobyła Lewica, o 3,9 proc. więcej, niż w 2001 r. Przełoży się to na 64 reprezentantów w Bundestagu.

Wybory w Niemczech. Są oficjalne wyniki

Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego, łącznie uzyskując 13,9 proc. Najbliżej pokonania pięciu proc. był sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), który zebrał 4,9 proc. Liberalna Wolna Partia Demokratyczna (FDP) zdobyła z kolei 4,3 proc. Jednego reprezentanta do Bundestagu wprowadzi SSW − partia mniejszości duńskiej i fryzyjskiej, której nie dotyczy próg. Frekwencja wyniosła ok. 83 proc., co jest najwyższym wynikiem od Zjednoczenia Niemiec w 1990 r.

Koalicję wyborczą najprawomocniej stworzy CDU/CSU z SPD. Merz jeszcze kilka miesięcy temu mógł według sondaży liczyć na jeszcze wyższy wynik. Na lepszy rezultat po sondażach liczyła również Sahra Wagenknecht. Po wynikach wyborów wycofanie z aktywnej polityki ogłosił lider FDP i były minister finansów Christian Lindner. O porażce mogą również mówić Zieloni. Wszystko wskazuje na to, że wypadną z rządu.

