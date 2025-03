Chcieli posadzić drzewa, teraz mają kłopoty. Zniszczyli ziemię, gdzie znajdował się starożytny obóz

Hiszpańska Straż Obywatelska prowincji Palencia poinformowała w mediach społecznościowych o wszczęciu śledztwa przeciwko dwóm Hiszpanom w wieku 48 i 54 lat. Mężczyźni są podejrzani o popełnienie przestępstwa zniszczenia dziedzictwa historycznego, po tym jak przeprowadzili prace z użyciem ciężkiego sprzętu na ziemi, pod którą znajduje się starożytny rzymski obóz liczący ponad dwa tysiące lat.

Zniszczyli pozostałości fortyfikacji z okresu imperium rzymskiego. Wszczęto postępowanie

Do zdarzenia doszło w niedzielę 23 lutego w miejscowości Las Heras de la Pena, w gminie Santibanez de la Pena. Ciężki sprzed użyto do zaorania ziemi, gdzie miały zostać posadzone drzewa. Obszar ten ma jednak istotne dziedzictwo historyczne, bo pod tym terenem znajdowały się pozostałości kasztelu, czyli fortyfikacji z okresu imperium rzymskiego lub mniejszego obozu, który służył jako wsparcie warownego obozu rzymskiego wznoszonego przez legionistów według ściśle określonego planu.

Obszar, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne, został wpisany do rejestru zabytków dziedzictwa narodowego w Hiszpanii, przez co wszelkie działania inne niż tradycyjne rolnictwo lub hodowla zwierząt muszą podlegać opinii Terytorialnej Komisji Dziedzictwa Kulturowego. Eksperci Służby Ochrony Środowiska Naturalnego wszczęli dochodzenie w dniu, w którym doszło do zdarzenia. Współpracują w tym zakresie z Radą Miasta.

Hiszpania. Zniszczyli cenne stanowiska archeologiczne, bo chcieli posadzić drzewa

W ciągu kilku dni agenci ustalili, że prace prowadzone przez mężczyzn nie miały odpowiednich zezwoleń, a miejsce, w którym je prowadzono, zostało wpisane na listę ochrony zabytków. Postępowanie zostało przekazane do sądu w gminie Cervera de Pisuerga.

