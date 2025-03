Belgijska policja w akcji. Nowy skandal wstrząsnął Parlamentem Europejskim

We wczesnych godzinach porannych w czwartek 13 marca belgijska policja przeprowadziła serię przeszukań. Dokonano nalotów na 21 adresów w Brukseli, Flandrii, Walonii i w Portugalii. Dokonano też aresztowań.

Bruksela. Policja prowadzi śledztwo ws. korupcji w PE

„Możemy potwierdzić, że prowadzimy dochodzenie w sprawie wstępnych zarzutów, dotyczących aktywnego korumpowania, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy w Parlamencie Europejskim” – potwierdził rzecznik belgijskiej prokuratury.

„Politico” podkreśla, że portal śledczy Follow the Money oraz belgijskie „Le Soir” i „Knack” wskazywały na związek ze sprawą chińskiego giganta technologicznego Huawei. Potwierdizć miała to także jedna z osób, powiązanych ze śledztwem.

Jak donoszą dziennikarze wymienionych tytułów, pod lupą prokuratorów znalazło się około 15 byłych i obecnych europosłów. „Parlament Europejski odnotował tę informację” – potwierdził rzecznik PE. „Na każde żądanie zawsze w pełni współpracuje z wymiarem sprawiedliwości” – dodawano.

Lobbyści Huawei przekupywali europosłów?

„Politico” już w 2023 roku donosiło o dokładnym badaniu Huawei przez belgijski wywiad. Służba Bezpieczeństwa Państwa Belgii (VSSE) przesłuchiwała byłych pracowników firmy, odpowiadających za lobbing w Brukseli. Przedmiotem śledztwa było forsowanie przez Chiny swoich interesów w unijnych biurach.

Jeden z byłych lobbystów chińskiej korporacji przyznał, że szefostwo kładło duży nacisk, by wywierać presję na eurodeputowanych. Dodawał, że było to wyjątkowo trudne, ponieważ działalność Huawei od początku budziła wątpliwości właśnie na tym polu. Podejrzewa się, że lobbyści oferowali europosłom m.in. luksusowe prezenty i kosztowne wycieczki do Chin.

