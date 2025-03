Tarcza Wschód trafiła do białej księgi UE. To „obszar krytyczny”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała plan dozbrojenia Unii Europejskiej, zakładający m.in. 150 mld euro pożyczek na projekty zbrojeniowe. Wśród propozycji znalazły się też poluzowanie dyscypliny budżetowej państw członkowskich przy wydatkach na obronność oraz możliwość przesuwania środków w ramach unijnego budżetu.

Biała księga KE ws. poprawy obronności

Von der Leyen podkreślała, że obecność amerykańskich wojsk w Europie przyczyniła się do uzależnienia kontynentu od Stanów Zjednoczonych. „Nadmierne poleganie na ochronie ze strony Stanów Zjednoczonych osłabiło zdolność Europy do samoobrony i jej autonomię działania we własnym sąsiedztwie. Jedynym sposobem na przezwyciężenie tej zależności jest rozwijanie niezbędnych zdolności poprzez wspólne europejskie projekty” – czytamy.

Przedstawiona w środę tzw. biała księga wymienia obszary, w których stwierdzono szczególnie duże luki, a które wymagają uzupełnienia dla poprawienia obronności Wspólnoty. Wśród nich znalazła się także „Tarcza Wschód dla ochrony granicy lądowej”. Poniżej przedstawiamy wszystkie 8 punktów, wymagających zdaniem KE wzmocnienia:

obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, amunicja i pociski, drony i systemy antydronowe. mobilność wojskowa, wykorzystanie sztucznej inteligencji i innowacyjnych technologii w obronności, strategiczne czynniki wspomagające zdolności obronne i ochrona infrastruktury krytycznej. Tarcza Wschód dla ochrony granicy lądowej

Wzmacnianie obronności priorytetem UE

Parlament Europejski rezolucję w sprawie wzmocnienia europejskiej obronności przegłosował przed tygodniem w stosunku 419 do 204 głosów. Wspólny projekt złożyły w tej sprawie Europejska Partia Ludowa (EPL), do której należy delegacja PO-PSL, socjaldemokraci (S&D), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR), w skład których wchodzi PiS, liberałowie z Odnowić Europę i Zieloni.

Czytaj też:

Fiasko rozmowy z Putinem. „Trump dostał to, na co zasłużył. I chyba mu się to nie spodobało”Czytaj też:

XVII Europejski Kongres Gospodarczy z mocnym wkładem w polską prezydencję. Trwa rejestracja na wydarzenie