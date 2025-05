Zaskakujące odkrycie na plaży w USA. Przerażający wygląd ryby

Akwarium miejskie w Seaside w stanie Oregon pod koniec kwietnia opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcie jednej z najbardziej żarłocznych ryb świata – żaglona. Jak podkreślono ostre zęby przypominające kły i ciało podobne do węża odróżniają tę rybę od większości innych żyjących w północno-zachodnim Pacyfiku. Żaglony występują od południowego Morza Beringa do Chile i zamieszkują wody powierzchniowe do głębokości około 1 830 metrów.

Żaglon na plaży w USA. Naukowcy sprawdzili zawartość jego żołądka

Żaglony zjadają ponad 90 różnych gatunków organizmów morskich, w tym siebie nawzajem. Ich niezwykłe nawyki żywieniowe – uzależnione od głębokości, na której żyją – skłoniły naukowców o zbadania zawartości ich żołądków. Żaglony mają słabe trawienie, więc można tam znaleźć całe ryby i inne zdobycze. Eksperci mogą dzięki temu sprawdzić, czy morska sieć pokarmowa się zmienia, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Naukowcy będą mogli również sprawdzić jaki wpływ mają na to El Nino, czyli zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku oraz odwrotne do niego La Nina. Żaglony mogą osiągać ponad dwa metry oraz ważyć do ponad dziewięciu kilogramów.

Rzadko widywane okazy w akwarium miejskim w Seaside w stanie Oregon

To kolejny raz, kiedy akwarium miejskim w Seaside w stanie Oregon dzieli się ze swoimi obserwującymi zdjęciem rzadkiego okazu ryby. W maju 2024 roku była to pacyficzna ryba futbolowa. W 2021 r. odnaleziono Strojnik, który mierzył metr długości i ważył 45 kilogramów. Z kolei w 2018 r. natrafiono na niezwykle rzadki okaz kałamarnicy. Zwierzę mierzyło trzy metry, ważyło 40 kg i było jednym z większych przedstawicieli swojego gatunku.

